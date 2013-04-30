مروری بر مهمترین اتفاقات زندگی علی پروین از زبان خودش

به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین سرمربی و کاپیتان پیشین تیم ملی ایران و تیم فوتبال پرسپولیس پیش از سفر به مالزی برای دریافت جایزه تندیس طلایی AFC در گفتگو با برنامه 90 به صحبت‌های جالبی اشاره کرد که مشروح آن را در زیر می‌خوانید:

از مرگ نمی‌ترسم اما از هواپیما می‌ترسم

پروین در ابتدا در مورد اینکه می‌گویند از هواپیما می‌ترسد، گفت: من می‌ترسم اما نه اونطوری. البته همه می‌ترسند ولی من می‌گویم و آنها نمی‌گویند. وقتی با پرسپولیس به شهرستان می‌رفتیم بعضی از بازیکنان حالت شکوفه زدن پیدا می‌کردند ولی به روی خودشان نمی‌آوردند. من می‌ترسم و پایم را می‌آوردم بالا و فکر می‌کردم با بالا آوردن پایم دیگر هواپیما نمی‌افتد. از مرگ نمی‌ترسم اما از هواپیما می‌ترسم حتی وقتی هواپیما را هم می‌بینم، می‌ترسم.

کار AFC خیلی قشنگ است

وی اضافه کرد: این کاری که AFC انجام می‌دهد، بسیار قشنگ است زیرا برای پیشکوستان حرمت قائل شده است. برای من یک افتخار است زیرا من همه چیز فوتبال را داشتم و فقط همین مانده بود، حالا هرچی بدهند یا ندهند اما رفتن آنجا برایم خیلی ارزش دارد.

عقلمان نمی‌رسید باشگاه و تیم ملی چیست

سرمربی پیشین پرسپولیس در مورد اینکه حالا چه شد که علی پروین، علی پروین شد، اظهار داشت: از زمین خاکی‌های عارف شروع کردم. آن موقع عقلمان نمی‌رسید باشگاه و تیم ملی چیست و با توپ پلاستیکی بازی می‌کردیم. یواش یواش که بازی کردیم خدا بیامرزد آقای امیر آسفی و علی الهی را که آمدند سراغ من و گفتند بیا زمین 8، زمینی که در میدان خراسان بود. البته ابتدا نرفتم اما هفته بعد آمدند دنبالم و بالاخره رفتم.

پدرم گفت این پول را دزدیده‌ای

وی با بیان اینکه هیچوقت با شورت ورزشی بازی نمی‌کرد و همیشه با شلوار گرم کن و یک جفت کتونی چینی که کفش سبز بود، فوتبال بازی می‌کرد، ادامه داد: بعد از 2 هفته رفتم البرز و 2-3 هفته بازی کردم و من را به کیان بردند. 5-6 ماه بعد نادر لطیفی آمد دنبالم و گفت باید بیایی پیکان و 20 هزار تومن هم به تو می‌دهیم. من این 20 هزار تومن را بعد از 10 یا 15 روز گرفتم و خدا بیامرزه اموات شما را، پدرم گفت این پول را دزدیده‌ای. به خاطر همین 11-12 شب من را برد در خانه لطیفی.

روی 20 تا هزار تومنی غلط می‌خوردم

پروین اضافه کرد: آقای لطیفی به پدرم گفت: "این پول را بابت فوتبال گرفته است". 20 هزار تومن آن زمان خیلی پول بود. 20 تا هزار تومنی، من این پول‌ها را پهن کرده بودم توی اتاق و روی آن غلط می‌زدم. یکسال بین پیکان و پرسپولیس در رفت و آمد بودیم. با این تیم قهرمان شدم اما نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که ساعت 12 شب خیامی اعلام کرد تیم منحل شده است.

مرد سال شدم و فروختم 17 هزار تومن

وی در ادامه افزود: بعد آمدیم پرسپولیس که از آنجا علی پروین یواش یواش شروع شد. از پرسپولیس به تیم ملی رسیدم، فیکس شد و سال 52 و 53 مرد سال شدم. یکسال پیکان گرفتم 17 هزار تومن و سال بعد از مرحوم عبده یک تویوتا گرفتم که فروختم 60 هزار تومن.

عاشق کله‌پاچه هستم

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه در خانواده 6 نفری بزرگ شده، هرچند 2 خواهر - برادر ناتنی هم داشته که فوت کرده‌اند و اظهار داشت: پدرم کله‌پاچه‌ای داشت در چهار سو بزرگ که بهترین جای بازار بود. من الان هم عاشق کله‌پاچه هستم. از صبح تا شب مغازه پدرم بودم. صبح‌ تا ظهر کله پاچه می‌خوردم و بعد از ظهر می‌رفتم سر تمرین.

مردم و روزنامه‌ها من را علی پروین کردند

وی همچنین تاکید کرد: البته خیلی مخالف فوتبال بازی کردن داشتم، مثلا پدرم اما برادر بزرگم خیلی دنبال من بود تا فوتبالیست شوم. پیراهن‌ها تیم را من باید می‌شتنم، البته من که نه مادرم. 15 تا پیرهن بود که باید می‌شستم مثلا با تیم عارف بازی داشتیم. آن موقع محله ما عارف بود. مردم من را علی پروین کردند. همین روزنامه‌ها و شما، یادم هست آقای بهمنش خیلی در رپرتاژ فوتبال از علی پروین تعریف می‌کرد. کم کم به من گفتند سلطان، البته یک برنامه آمده به نام "حریم سلطان" که آبروی ما را برده است. من نمی‌بینم و تنها عاشق برنامه‌های تلویزیون خودمان هستم.

کریستال پالاس به من پیشنهاد 500 هزار تومانی داد

پروین ادامه داد: در زمان ما تیم کریستال پالاس انگلستان به من پیشنهاد 500 هزار تومانی داد و روزنامه‌هایش را دارم. بچه بودیم و عقل‌مان نمی‌رسید. من فکر می‌کنم الان همان فوتبال را بازی می‌کردم، می‌توانستم در تیم‌های اروپایی بازی کنم. من فقط فوتبال بارسلونا را نگاه می‌کنم اما الان خیلی ناراحتم زیرا آنها 3-4 هفته است، خراب می‌کنند. شما یادتان نمی‌آید، من فوتبال را اینگونه بازی می‌کردم، تقه‌ای در 5 متر جا. البته به نظر من پرویز قلیچ‌خانی و همایون بهزادی بهتر از من فوتبال بازی می‌کردند.

به علی جباری گفتم سلطان خودت هستی

وی در مورد اینکه آیا لقب سلطان ابتدا برای علی جباری بود؟، تاکید کرد: آقای جباری پیشکسوت من است و زودتر از من در تیم ملی حضور داشتم. یک روز هم در ختم دیدمش و گفتم سلطان خودت هستی. ما یک ورزشکار کوچیک این مملکت هستیم، مخلص همه مردم هستیم، مخصوصا پیشکسوتان.

گفتم آقای پلاتینی باید بیاد من را مهار کند

سرمربی پیشین پرسپولیس با اشاره به اینکه فوتبال ما به سمتی می‌رفت که داشتیم به فوتبال اروپا نزدیک می‌شدیم، ادامه داد: یک روز با تیم ملی به فرانسه رفتیم و شب آدم اتاق ما برای مصاحبه. من کاپیتان تیم ملی بودم و از من پرسیدند آقای پلاتینی را چگونه می‌خواهید مهار کنید که من برگشتم گفتم آقای پلاتینی باید بیاد من را مهار کند، من باید بروم اون رو مهار کنم؟. یعنی اینقدر سطح فوتبال‌مان بالا بود. به قرآن 2 بر یک باختیم و گل دوم را دقیقه 85 یا 89 در شرایطی زدند که بازیکنشان 5 متر در آفساید بود.

تیم را دست هر مربی می‌دادند مثل آب خوردن می‌رفتیم جام جهانی

وی افزود: الان اگر با این بساط نرویم جام جهانی واقعا خیلی سخت است، یعنی برای فوتبال‌مان سخت است، آنهم با این گروه‌ها. تیم را دست هر مربی می‌دادند مثل آب خوردن می‌رفتیم جام جهانی.

وقتی قهرمان شدی، باید جنبه‌اش را داشته باشی

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران در ادامه خاطرنشان کرد: ما فوتبالیست‌ها می‌گوئیم وقتی قهرمان شدی، اول از همه باید جنبه‌اش را داشته باشی. متاسفانه الان فوتبالیست‌های ما تا اسم در می‌کنند مدل موها و ریش‌های‌شان تغییر می‌کرد. من زمان فوتبال بازی کردنم ریشم را یک ماه به یک ماه می‌زدم. الان هم اگه سفید نمی‌شد، همین کار را می‌کردم. مو و تیپم هم همین تیپ بوده و بیشتر خانم‌ها می‌گویند خوشتیپ بودی.

بازی با کویت که ضربه کاشته زدم، بهترین بازی‌ام بود

وی در پاسخ به اینکه بهترین بازی عمر فوتبال شما چه بود؟، اظهار داشت: یک بازی کره‌جنوبی در تهران که 2 بر صفر بردیم، مظلومی گل زد و من بهترین بازیکن شدم. دیگری هم بازی با کویت که ضربه کاشته زدم.

منظورتان علی دنبه است

پروین با بیان اینکه مادرش می‌گفت: "من علی پروین را با آبگوشت کردم علی پروین"، در مورد اینکه به دلیل اضافه وزن در آخر فوتبالش هوادارن تیم استقلال لقبی بهش داده بودند، گفت: چی چی؟ منظورتان علی دنبه است، آره ... و همه خندیدند.

بالاخره پرسپولیس افتاد گردن من

وی در مورد نحوه مربی شدنش اظهار داشت: من چون نفر اول تیم بودم و هیچوقت کار مربیگری را دوست نداشتم. شما هم بازی کردید و می‌دانید وقتی مربی ارنج می‌کند، آنهایی که بیرون ماندند غر می‌زنند، به همین دلیل دوست نداشتم مربی شود. اما با محمد مایلی‌کهن، محمد دادکان و محمد پنجعلی رفتیم پیش آقای عسگرزاده که شما بیائید مربی شو. ایشان یکسری مسائلی را گفت که دیدیم با ما جور در نمی‌آید. داشتیم بر می‌گشتیم که محمد مایلی‌کهن گفت علی آقا خودت مربی شو. من گفتم که مربیگری بلد نیستم. بالاخره پرسپولیس افتاد گردن من.

آن موقع پول نبود که بازیکنان دنبالش بدوند

سرمربی پیشین پرسپولیس اضافه کرد: البته آن موقع شاگردان خوبی داشتم. محمد مایلی‌کهن، محمد دادکان، محمد پنجعلی، ضیا عربشاهی و ...که بازیکنان اسمی و با تعصب بودند. آن موقع پول نبود که بازیکنان دنبالش بدوند. آن موقع عشق بود، عشق پیراهن. من هم بازی می‌کردم و هم مربیگری.

کره‌جنوبی با جنبوجت حرکت می‌کند و ما با موتور گازی

وی در ادامه به نکته جالبی هم اشاره کرد: در پکن قهرمان شدیم و من به آقای غفوری‌فرد رئیس سازمان تربیت بدنی گفتم هیچ مربی نمی‌آید این حرف را بزند اما ما شانسی قهرمان شدیم، آن موقع بهترین زمان کره بود و خدا بیامرز سیروس قایقران هم برای ما بازی می‌کرد. من گفتم کره‌جنوبی با جنبوجت حرکت می‌کند و ما با موتور گازی دنبالشان می‌رویم، یک فکری بکنید آقای غفوری‌فرد. ببینید چه کسی می‌آید این حرف را بزند، آنهم آن موقع.

فوتبال ما به اینجا رسیده که از یمن و بحرین بترسیم

پروین با بیان اینکه آن زمان عرب‌ها نمی‌توانستند جلوی ما عرض اندام کنند، ادامه داد: آقای جاسمیان یادش است. یک زمانی با پرسپولیس از اینجا رفتیم بحرین، یمن، قطر و ... که 40-50 گل زدیم و برگشتیم. به خود عربستان در کشورش 7 گل زدیم. در مقدماتی جام جهانی به عربستان 3 گل زدیم و برگشتش نیامد اما الان باید برویم از یمن و بحرین بترسیم. یعنی فوتبال ما الان به اینجا رسیده است.

هر توپی از کناره‌ها سانتر می‌شد، می‌کردند توی گل

وی در ادامه افزود: زمان ما همیشه گلزدن‌مان از کنار بود. یک زمانی همایون بهزادی، صفر ایرانپاک و حسین کلانی و ... هر توپی از کناره‌ها سانتر می‌شد یکی از این نفرات تیم را می‌کرد توی گل. اما امروز علی دایی از تیم رفته است، آیا می‌توانید برای آن جایگزین پیدا کنید. در یک زمان فتح‌آبادی سر زن تیم ما بود و من کنارش استفاده می‌کردم و توپ را می‌زدم توی گل. یک زمانی از هما یک بر صفر عقب بودیم و دقایق آخر فتح‌آبادی با سر به توپ ضربه زد و افتاد زیر پای من و من آن را گل کردم. برای بهلولی حرف درآورده‌اند که اینقدر سوت نزد تا من گل بزنم و بعد از آن هم شادی کرد.

قلعه‌نویی تیمش عقب باشد، عمران‌زاده را می‌فرستد جلو

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: شما الان به قلعه‌نویی نگاه کنید که از دقیقه 70-80 اگر مساوی باشد یا عقب باشد، عمران‌زاده را می‌فرستد جلو. فوتبال همین است. یک روزی با سپاهان در ورزشگاه تختی بازی داشتیم، علی انصاریان را گذاشتم فورارد و در 20 دقیقه گل اول را زد. عباس کارگر را یک روز آوردم در رختکن، بازی با شاهین بازی داشتیم که نیم متر برف آمده بود در امجدیه. گفتم دفاع راست. همه نگاه کردند و خندیدند و گفتم یعنی چی؟ گفت بازی نمی‌کنم و گفتم باید بازی کنی. 2 بر صفر بردیم و عباس بهترین بازیکن ما شد.

به درخشان گفتم باز داری نگاه می‌کنی

وی افزود: انصاریفرد را از دفاع چپ آوردم گذاشتم مهاجم. مجتبی محرمی را از دفاع چپ آوردم و گذاشتم جلو. حمید درخشان را در بازی با کشاورز آوردم گذاشتم دفاع چپ، همه سروصدا کردند، گفتم باز داری نگاه می‌کنی. 2 یا 3 بر صفر کشاورز را بردیم و حمید بهترین بازیکن شد. بروید بپرسید این چیزهایی که می‌گویم.

داور سوت را می‌زد، پرسپولیس 3 بر صفر جلو بودیم

پروین همچنین اظهار داشت: مربی بارسلونا چه به بازیکنان می‌گوید، این 11 تا را می‌فرستد و می‌گوید بروید دیگه. تقریبا پرسپولیس اینطوری بود، داور سوت را می‌زد 3 بر صفر جلو بودیم. نیازی نبود بگوئیم این را بکن یا نکن. البته رقیب ما استقلال بود و اگر یکسال یا دوسال می‌باختیم به این تیم بود. مثلا می‌گفتیم جلوی نیکبخت باید اینگونه بازی کنید. در بازی با استقلال، بهروز رهبری‌فرد را گذاشتم دفاع راست، رو در روی نیکبخت. به امام حسین(ع) 90 دقیقه نگذاشت توپ به پایش بخورد. بعضی مواقع بازیکنی که باید مواظبش بودیم، را مواظبت می‌کردیم و می‌سپردیمش دست این و اون.

پرسپولیس را چه کسی می‌خواست بگیرد

وی تاکید کرد: پرسپولیس را چه کسی می‌خواست بگیرد، منو بگیره، محمد مایلی‌کهن رو بگیره، محسن عاشوری رو بگیره، محمد پنجعلی رو بگیره، ضیا عربشاهی رو بگیره، فرشاد پیوس رو بگیره، مجتبی محرمی رو بگیره. مگر می‌شد یک همچین بازیکنانی رو گرفت.

در پکن که قهرمان شدیم یک مدرک مربیگری به من دادند

سرمربی پیشین پرسپولیس با بیان اینکه مدرک مربیگری ندارد، ادامه داد: در پکن که قهرمان شدیم یک مدرک مربیگری به من دادند. بیشتر خبرنگاران بهترین مدارک مربیگری دنیا را دارند اما تجربه چیز دیگری است. من با 50 مربی خارجی و 100 تا مربی داخلی کار کردم. بهترینش حشمت مهاجرانی بود، روابط عمومی بالای 20 است.

علم روز فوتبال ما شده است این قیف‌ها

وی در مورد اینکه نسل جدید اعتقاد دارد تمرین تیم در تپه‌های داوودیه منسوج شده است، تصریح کرد: هنوز هم به این مسئله اعتقاد دارم، علم روز فوتبال ما شده است این قیف‌ها. ما جمعه بازی می‌کردیم، شنبه استراحت، یکشنبه می‌آمدیم تپه‌های داوودیه یک ساعت و 45 دقیقه تا دو ساعت می‌دویدیم. دوشنبه استراحت می‌کردیم و سه‌شنبه و چهارشنبه تمرین و دوباره پنجشنبه استراحت می‌کردیم و می‌گفتیم ساعت 14 بعدازظهر رختکن آزادی. نه هتلی می‌رفتیم نه جایی که شام دور هم باشیم.

بدترین چیز برای فوتبال ما بی‌خوابی است

پروین با بیان اینکه ما عادت ندارم مانند اروپایی‌ها شنبه در لیگ خومان بازی کنیم و سه‌شنبه در لیگ اروپا، اضافه کرد: اگه تغذیه و خواب خوب باشد موفق می‌شویم. بدترین چیز برای فوتبال ما بی‌خوابی است که ما ایرانی‌ها عادت کردیم تا 2 و 3 صبح بیدار باشیم. برنامه شما هم برای شاطرها پخش می‌شه رو هم باید ببینیم. ما یکسری شاگرد داشتیم مانند محمد مایلی‌کهن، محمد دادکان، محمد پنجعلی که کاری با آنها نداشتیم و یکسری الواط داشتیم که هوای آنها را داشتیم.

همیشه حرمت پیشکسوتان را دارم

وی با بیان اینکه مشکلش با امیر آصفی حاد نبود، اظهار داشت: یک زمانی در بازی با نیروی اهواز که من را به همراه صفر ایرانپاک، حاج رحیمی‌پور، وطنخواه را فرستاد روی سکو. بعد که یک بر صفر باختیم، رفتیم گفتیم آقای امیر آصفی این چه بساطی است و چرا باید بیرون باشیم. همین صحبت‌ها بود و تمام شد و رفت. ما غلط کنیم، قهر کنیم. من یکی از آن آدم‌ها هستم که همیشه حرمت پیشکسوتان را دارم. نه قهر کردیم، نه دعوا کردیم.

اتوبان علی پروین یک‌طرفه است؟

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران در مورد اینکه محمد مایلی‌کهن می‌گوید اتوبان علی پروین یک‌طرفه است؟، با خنده اعلام کرد که آقای مایلی‌کهن است دیگر، محمد یکی از بهترین شاگردان من بوده است و در مورد اینکه یک روز گفتید تیم 80 درصد آماده است و 30 درصد دیگر باقی‌مانده، تاکید کرد: اینها بعضی مواقع از دهن آدم در می‌رود. سردار هم گفته بود از 3 تا مسابقه 12 امتیاز بگیرد. نمی‌دانم ایشان گفته بود یا نه اما این اتفاقات بعضی از مواقع رخ می‌دهد.

هرکسی می‌آید سره کار 50 تا از رفقایش را می‌آورد

وی در خصوص ترجمه صحبت‌های سوبل به شکل دیگری توسط آرش فرزین دامادش اظهار داشت: آرش می‌گفت صلاح نبود حرف‌های ایشان را ترجمه کند، آن هم اشتباه کرد. البته هرکسی می‌آید سره کار 50 تا از رفقایش را می‌آورد اما ما یک نفر را آوردیم و کلی اتفاقات رخ داد.

هرکس دستیار می‌شود اول می‌خواهد زیر آب خود را بزند

پروین ادامه داد: گل‌محمدی حقش است و دوست دارد با ترابیان یا دیگران کار کند. من چرا ناصر ابراهیمی را می‌آوردم زیرا با او راحت کار می‌کردم. در مملکت‌مان مد است، هرکس دستیار می‌شود اول می‌خواهد زیر آب خود را بزند.

قرار بود زوبل زیر دست من کار کند

واقعا مدیر فنی کشک است؟ این سوالی بود که وی اینگونه به آن پاسخ داد: اگر روی حساب و کتاب باشد، نه اما اگر می‌خواهد اینگونه باشد، بله ... مثلا کمیته فنی باشگاه پرسپولیس، چند ماه است تشکیل نشده است. تقریبا کشک است. آخر فورمالیته است و سر خودمان را کلاه می‌گذاریم. یک مربی نمی‌آید بگوید آقای فردوسی‌پور بالای سر من باشد به عنوان مدیر فنی تیم. قرار بود زوبل زیر دست من کار کند. او سرمربی نبود اما یکهو اتفاق دیگری رخ داد. اشمیت هیچی اصلا، رفتیم یک مهمونی و دیدیم، هیچی ولش کن. من که نمی‌آیم بگویم ایراد چی هست ولی این ایرادها هست که نمی‌توان گفت.

کی‌روش یک سابقه‌ای دارد اما به نظر من نتیجه نگرفته است

سرمربی پیشین پرسپولیس اضافه کرد: یک زمانی رایکوف، راجرز و اوفارل خیلی خوب بودند اما امروز این پرتغالی که ما آوردیم خوب نبود. حالا کی‌روش یک سابقه‌ای دارد اما به نظر من نتیجه نگرفته است. حالا این 3 بازی را باید ببرد.

با 11 بازیکن قهرمان لیگ شدیم

وی با بیان اینکه اعتقاد دارم وقتی تیم خوب بازی می‌کند نباید به ترکیبش دست زد، افزود: یک زمانی راجرز آمد و ما با 13 بازی را با 11 بازیکن انجام دادیم و قهرمان لیگ شدیم. من اعتقاد دارم تیمی که خیلی خوب بازی می‌کند، اگر می‌خواهیم تعویضی کنیم تنها یک بازیکن است. ما در پکن کره‌جنوبی را بردیم و قهرمان شدیم با همان 11 بازیکن، وقتی بازیکنی خوب بازی می‌کند، مرض داریم تعویضش کنیم.

از شب قبل که تیمش بازی داشت استرس داشت

پروین با تاکید بر اینکه آن موقع از شب قبل که تیمش بازی داشت استرس داشت اما الان مربیان اینگونه نیستند، یادآور شد: وقتی مساوی می‌کردیم و با آن شرایط، ناگهان خبرنگاران میکروفن رو می‌آوردند جلوی ما. مجبوری حرف بزنی و دو کلام که می‌گوئیم به این و آن می‌پریم و این می‌شود سوژه برای ما. من می‌گویم اجازه دهید آبی بخوریم، استراحتی کنیم و بعد بیائید صحبت کنید.

رهبری‌فرد هم بچه خوبی است

وی با بیان اینکه رهبری‌فرد خودش پنالتی را نزد اما به خبرنگاران چیز دیگری گفت که باعث شد با او برخورد کند، ادامه داد: اونم بچه خوبی است و این کارهایش باعث می‌شد با گل و شیرینی بیاید سر تمرین.

دوست نداشتم روی نیمکت بنشینم اما هدایتی اصرار می‌کرد

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران اضافه کرد: در مقطعی دوست نداشتم روی نیمکت بنشینم اما هدایتی اصرار می‌کرد. من هم با یکی از عوامل تیم کار می‌کردیم. خیلی سخت بود، خودم هم بدم می‌آمد زیرا بدم می‌آمد با گوشی بگویم این کار را بکن و این کار را نکن و دور و برم را می‌پائیدم که کسی من را نبیند.

بعضی وقت‌ها پیله می‌کردم به کسی

وی با بیان اینکه اهل گفتن چیزی به داور نبود اما یک اتفاقاتی می‌افتاد که نمی‌توان بیانش کرد، در مورد اینکه چرا اینقدر معدنچی را مقصر باخت تیمش می‌دانست، تاکید کرد: بعضی وقت‌ها پیله می‌کردم به کسی، البته چقدر بچه خوبی است، چقدر زحمت می‌کشید اما هر اتفاقی که می‌افتاد می‌انداختیم گردن مهرزاد. در قدیم راجرز هر وقت کسی اشتباه می‌کرد می‌انداخت گردن اصغر که در تیم بازی می‌کرد.

هاشمی‌نسب تنها کسی بود که اصلا با او اختلاف نداشتم

پروین در مورد مهدی هاشمی‌نسب تصریح کرد: مهدی تنها کسی بود که اصلا با او اختلاف نداشتم اما یک روز آمد و گفت می‌خواهم بروم. به او گفتم تو که پرسپولیسی هستی حالا گل زدی باید این کارها رو انجام بدهی. فوتبال است، یک روز باید ببری، یک روز ببازی

داوران از ترس شما سعی می‌کنند خوب قضاوت کنند

وی در مورد اینکه بدترین داوری‌ها را چه کسی برایتان انجام داد، اظهار داشت: فردوسی‌پور همه داوری‌ها را زیر سوال برده، آنها از ترس شما سعی می‌کنند خوب قضاوت کنند که بدتر می‌شود به خدا. در کل فوتبالم یک اخطار گرفتم که آن را هم محمد صالحی داد. تازه به او هم گفتم صدای سوت شما را نشنیدم. از من نمی‌ترسیدند، فوتبالیست تکنیکی که نمی‌رود به این و آن لگد بزند، بچه‌ای مگه. ما نیازی به اینکارها نداشتیم زیرا بازی که شروع نشده بود 3 بر صفر جلو بودیم.

غیر از خدا جلوی هیچکس دولا و راست نمی‌شوم

سرمربی پیشین پرسپولیس با بیان اینکه الان 25 سال است 80 کیلو هستم، یادآور شد: زمان بازی 65 کیلو بودم اما آخرهای کار چاق شده بودم. آب گوشت می‌خوردم، الان هم می‌خورم. غیر از خدا جلوی هیچکس دولا و راست نشده و یکی مثل او هم مادر نمی‌زاید.

قهرمان شدن سخت است اما نگه داشتن آن سخت است

وی با بیان اینکه سالمترین برنامه‌ای که از صدا و سیما پخش می‌شود، برنامه 90 است، افزود: همیشه می‌گفتم قهرمان شدن سخت است اما نگه داشتن آن سخت است و باید آن را حفظ کنید.

ناصر حجازی برعکس من رفیق باز نبود

پروین با اشاره به اینکه همیشه دور و برش 10 تا استقلالی هست، اذعان داشت: ما با همه رفیق هستیم و همیشه می‌گویم فوتبال مملکت برای استقلال و پرسپولیس است. ناصر حجازی برعکس من رفیق باز نبود اما من رفیق بازم و رفیقم زیاد دارم.

به عابدزاده گفتم یکخورده حواست جمع باشد

وی در پاسخ به این پرسش که می‌گویند پروین نمی‌خواست هیچکس من او محبوب شود و به خاطر این اتفاقاتی برای عابدزاده و هاشمی‌نسب افتاد، تصریح کرد: یک روز به عابدزاده گفتم یکخورده حواست جمع باشد، دور و اطرافیانت را بپا و مواظب مردمی باش که کنارت هستند و از تو امضا می‌گیرند. تو یک آدمی هستی که محبوب‌ترین فوتبالیست ممکلت می‌شود، من چرا باید بدم می‌آید.

صحبت‌هایم را به اشتباه به مهدوی‌کیا منتقل کردند

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به اینکه نمی‌خواهد جواب مهدی مهدوی‌کیا را بدهد اما به اشتباه صحبت‌هایش را به او منتقل کردند، اضافه کرد: چرا باید برای اون بزنم، رقیبم است یا همبازی‌ام؟. روزی آوردید برنامه 90، من در کمیته فنی که کشک شماست گفتم آقای مهدوی‌کیا کار مربیگری را دوست دارد اما علی کریمی دوست ندارد که معلوم است. من گفتم مهدوی‌کیا را بگذارید کنار این مربی زیرا هم زبان بلد است و هم بد بوده بعد از این همه سابقه، بیاید ذخیره این و آن شود.

از علی پروین مشهورتر نمی‌شوم

وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: متاسفانه رفتند به او گفتند علی پروین می‌گوید این چرا آمده. من نرفتم در آن موقع جوابش را بدهم زیرا شاگردم و بچه‌ محلم هستی و افتخار می‌کنم به وجودت که بچه محل ما برسد به این جایگاه رسیده است. متاسفانه حرف‌ها را پس و پیش مطرح کردند. من آرزویم این است همه شاگردان بالا بروند. من که از علی پروین مشهورتر نمی‌شوم. اینها شاگردانم هستند و هیچ چیزی به آنها نمی‌گویم.

از خدا خواستم حق کسی را پایمال نکنم

پروین روزی که سرمربی تیم ملی شدم رفتم شاه عبدالعظیم، از خدا خواستم حق کسی را پایمال نکنم. ممکن است اشتباه کنم اما حق کسی را نخورم. به نظرم بد هم نبودم در 5 -6 سال مربیگری در تیم ملی. اشتباه کرده‌ایم اما قصد و قرضی نداشتیم.