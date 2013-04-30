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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۰۵

اجرای بزرگراه امام علی(ع) از طرحهای ماندگار شهرداری تهران است

اجرای بزرگراه امام علی(ع) از طرحهای ماندگار شهرداری تهران است

شهردار منطقه 8 پروژه بزرگ امام علی (ع) را یکی از طرحهای ماندگار شهرداری تهران بر شمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی که در جلسه ناحیه محوری سخن می گفت، تصریح کرد: با همت، همراهی و همدلی شهروندان صمیمی و مشارکت جو و دبیران و اعضای دلسوز شورایاری محلات سیزده گانه که در اجرای طرح تملک در کنار همکاران خدوم منطقه تلاش ویژه ای داشته اند فرصتی را فراهم کرد تا منطقه 8 بتواند در فرصت تعیین شده، شرایط اجرای این طرح را فراهم سازد.

شهردار منطقه 8 به طرح مطلوب نگاهداشت شهر اشاره کرد و گفت: اجرای طرح فاخر نگاهداشت شهر یکی از دغده های مدیریت شهری است؛ که اجرای اثر بخش و مطلوب آن در محلات، مورد تاکید شهردار محترم تهران است.

وی افزود: این طرح که با محوریت شهرداران نواحی در محلات سیزده گانه منطقه انجام می شود، رضایتمندی شهروندان را فراهم ساخته است.

شهردار منطقه 8 در ادامه اظهار داشت: باید در کنار فعالیتهای اساسی در حوزه شهری لازم است به برخی از موضوعات که در نگاه اول کوچک شمرده می شود بود و نسبت به رفع آن به فوریت اقدام نمود.

شادالوئی تصریح کرد: بر این باوریم که اداره شهر بدون مشارکت شهروندان امکان پذیر نیست و مدیریت شهری در این چند ساله اخیر توانست شهر را با مشارکت حداکثری شهروندان اداره کند.

شهردار منطقه 8 افزود: خوشبختانه در با محوریت شهروند مداری و توجه به نیازها و نظرهای شهروندان این منطقه توانست از دیدگاهها و نقطه نظرات نخبگان اجتماعی و دانشگاهی بهرمند گردد.

شادالوئی ناحیه محوری را ادامه اجرای تحقق شعار شهروند مداری خواند و گفت: شهرداران نواحی با حضور حداکثری در میدان کاری، علاوه بر آشنایی با مشکلات، کمبودها و نیازهای محلات، امکان  ارتباط مستقیم شهروندان با آنان برایشان فراهم شده و این ارتباط دو سویه زمینه پیشرفت و تعالی محله را فراهم کرده است.

وی افزود: هنگام اجرای این طرح در محلات، شهروندان با خادمان شان در مدیریت شهری همکاری کرده و در بیشتر موضوعات همراه و مشاور بوده اند.

شهرداری منطقه 8 ادامه داد: تمامی فعالیتهای عمرانی، ترافیکی، خدمات شهری و اجتماعی که امروز در محلات سیزده گانه انجام می گیرد نتیجه حضور حداکثری شهرداران و عوامل اجرایی نواحی وارتباط موثر و مستمر با ساکنان  در محلات است.

شادالوئی گفت: باید از این فرصتی که خداوند در اختیار همه ما  قرار داد؛ بتوانیم برای خدمت رسانی به مردم استفاده کرد.

شهردار منطقه 8 همچنین از افتتاح چندین پروژه فرهنگی و ورزشی، امور شهری و فضای سبز در روزهای آتی خبر داد.

کد مطلب 2043778

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