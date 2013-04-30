اجرای بزرگراه امام علی(ع) از طرحهای ماندگار شهرداری تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی که در جلسه ناحیه محوری سخن می گفت، تصریح کرد: با همت، همراهی و همدلی شهروندان صمیمی و مشارکت جو و دبیران و اعضای دلسوز شورایاری محلات سیزده گانه که در اجرای طرح تملک در کنار همکاران خدوم منطقه تلاش ویژه ای داشته اند فرصتی را فراهم کرد تا منطقه 8 بتواند در فرصت تعیین شده، شرایط اجرای این طرح را فراهم سازد.

شهردار منطقه 8 به طرح مطلوب نگاهداشت شهر اشاره کرد و گفت: اجرای طرح فاخر نگاهداشت شهر یکی از دغده های مدیریت شهری است؛ که اجرای اثر بخش و مطلوب آن در محلات، مورد تاکید شهردار محترم تهران است.

وی افزود: این طرح که با محوریت شهرداران نواحی در محلات سیزده گانه منطقه انجام می شود، رضایتمندی شهروندان را فراهم ساخته است.

شهردار منطقه 8 در ادامه اظهار داشت: باید در کنار فعالیتهای اساسی در حوزه شهری لازم است به برخی از موضوعات که در نگاه اول کوچک شمرده می شود بود و نسبت به رفع آن به فوریت اقدام نمود.

شادالوئی تصریح کرد: بر این باوریم که اداره شهر بدون مشارکت شهروندان امکان پذیر نیست و مدیریت شهری در این چند ساله اخیر توانست شهر را با مشارکت حداکثری شهروندان اداره کند.

شهردار منطقه 8 افزود: خوشبختانه در با محوریت شهروند مداری و توجه به نیازها و نظرهای شهروندان این منطقه توانست از دیدگاهها و نقطه نظرات نخبگان اجتماعی و دانشگاهی بهرمند گردد.

شادالوئی ناحیه محوری را ادامه اجرای تحقق شعار شهروند مداری خواند و گفت: شهرداران نواحی با حضور حداکثری در میدان کاری، علاوه بر آشنایی با مشکلات، کمبودها و نیازهای محلات، امکان ارتباط مستقیم شهروندان با آنان برایشان فراهم شده و این ارتباط دو سویه زمینه پیشرفت و تعالی محله را فراهم کرده است.

وی افزود: هنگام اجرای این طرح در محلات، شهروندان با خادمان شان در مدیریت شهری همکاری کرده و در بیشتر موضوعات همراه و مشاور بوده اند.

شهرداری منطقه 8 ادامه داد: تمامی فعالیتهای عمرانی، ترافیکی، خدمات شهری و اجتماعی که امروز در محلات سیزده گانه انجام می گیرد نتیجه حضور حداکثری شهرداران و عوامل اجرایی نواحی وارتباط موثر و مستمر با ساکنان در محلات است.

شادالوئی گفت: باید از این فرصتی که خداوند در اختیار همه ما قرار داد؛ بتوانیم برای خدمت رسانی به مردم استفاده کرد.

شهردار منطقه 8 همچنین از افتتاح چندین پروژه فرهنگی و ورزشی، امور شهری و فضای سبز در روزهای آتی خبر داد.