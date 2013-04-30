حضور بیش از ۲ هزار نفر در آزمون سراسری قرآن کریم در استان مرکزی

علیرضا حاج علی بیگی٬ در گفتگو با خبرنگار مهر٬ ضمن اعلام این خبر افزود: 2 هزار و 297 نفر در یازدهمین آزمون سراسری حفظ٬ ترجمه و مفاهیم قرآن کریم شرکت کردند.

وی با بیان اینکه ثبت نام این آزمون از نیمه اول فروردین ماه آغاز و تا پایان این ماه ادامه داشت٬ گفت: یازدهمین آزمون سراسری حفظ٬ ترجمه و مفاهیم قرآن کریم ۱۳ اردیبهشت همزمان با سراسر کشور برگزار می شود.

مسوول دفتر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی اظهار کرد: شرکت کنندگان در یازدهمین دوره آزمون سراسری حفظ٬ ترجمه و مفاهیم قرآن کریم در رشته های حفظ کل٬ ۲۰ جزء٬ ۱۰ جزء٬ ۵ جزء٬ ۳ جزء و جزء سی ام قرآن کریم٬ مفاهیم٬ صر و نحو مقدماتی و تدبر در قرآن کریم با یکدیگر به رقابت می پردازند.

حاج علی بیگی با بیان اینکه این آزمون در دو بخش بالای ۱۲ سال و زیر ۱۲ سال برگزار می شود٬ گفت: شرکت کنندگان بالای ۱۲ سال آزمون کتبی و از شرکت کنندگان زیر ۱۲ سال آزمون شفاهی گرفته می شود.

وی با اشاره به اجرای طرح های عمومی و تخصصی در سراسر کشور هر سال به همت این معاونت٬ افزود: برگزاری آزمون سراسری حفظ٬ ترجمه و مفاهیم قرآن کریم هر سال اردیبهشت و مهر ماه در کشور برگزار می شود.

مسوول دفتر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در پایان تصریح کرد: یازدهمین آزمون سراسری حفظ٬ ترجمه و مفاهیم قرآن کریم در ۱۹ شهر استان مرکزی همزمان با سراسر کشور ۱۳ اردیبهشت ماه برگزار می شود.

