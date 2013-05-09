بازدید 2600 نفر از نمایشگاه کودک و نوجوان فرهنگ رضوی

علیرضا حاج علی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ازدحام کودکان و نوجوانان در نمایشگاه هفته فرهنگ رضوی استان را نشان علاقه آنان به علی بن موسی الرضا (ع) دانست.

وی همچنین به تعداد بسیار از روزنامه دیواری های رسیده به دبیرخانه این هفته از سوی دانش آموزان استان اشاره کرد و گفت: خلاقیت٬ ذوق و صفای باطن دانش آموزان تولید کننده روزنامه دیواری در این هفته حیرت انگیز بود.

نماینده بنیاد امام رضا (ع) در استان مرکزی با بیان اینکه ششمین روز از هفته فرهنگ رضوی استان مرکزی امام رضا (ع) و نوجوانان نام گرفت اضافه کرد: پس از هفته فرهنگ رضوی این آثار در نمایشگاه ویژه ای در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

حاج علی بیگی همچنین به تصویر سازی احادیث امام رضا (ع) در مجتمع ستارگان اراک اشاره کرد و گفت: این تصاویر توسط ۳۰ هنرمند برتر و منتخب استان مرکزی عصر روز گذشته صورت گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مسابقه خاطره نویسی هفته فرهنگ رضوی استان مرکزی٬ اضافه کرد: دانش آموزان استان مرکزی در قالب دلنوشته ها٬ حرف های مگوی خود را با آقا امام رضا (ع) در میان گذاشتند.

