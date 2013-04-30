گرمای زودرس آغوش مراتع همدان را به روی عشایر بازکرد

محمد مهدی شریفی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با بیان اینکه ورود زود هنگام دام های عشایر به استان همدان، باعث تخریب مراتع می شود، افزود: به دلیل گل آلود بودن مراتع و آغاز جوانه زنی علوفه در مراتع، حرکت دام در مرتع باعث تخریب و ریشه کنی جوانه ها خواهد شد.

وی با بیان اینکه پنج اکیپ ثابت اداره منابع طبیعی با همکاری نیروی انتظامی در مرز شهرستان های استان همدان ورود زود هنگام عشایر به این استان را کنترل کردند، گفت: در این زمینه با چند ورود غیرمجاز برخورد شد.

وی اضافه کرد: در این خصوص ضمن ضبط دام، متخلفین به دستگاه قضایی معرفی و متخلفان دستگیر شدند.

شریفی با اشاره به اینکه عشایری که قشلاق خود را در استان های کرمانشاه، خوزستان و ایلام بودند، برای گذران ییلاق وارد استان همدان می شوند، گفت: زمان ورود عشایر به همدان 15 اردیبهشت ماه اعلام شده بود که گرمای زود رس باعث تغییر این تاریخ به دهم اردیبهشت ماه شد.

شریفی اضافه کرد: ایلات ترکاشوند، ترک، یارام طاقلو، جمهور، حسن وند، شاهسوند و بغدادی و کرد در قالب 69 سامانه عشایری در استان همدان مستقر می شوند.

وی افزود: هزار و 292 خانوار عشایری با 435 هزار و 814 واحد دامی ییلاق را در استان همدان به سر خواهند برد.

شریفی ابراز داشت: بیشترین تعداد دامداران با 458 خانوار در نهاوند و کمترین آنها با 28خانوار در شهرستان ملایر مستقر می شوند.

وی با تاکید براینکه از ورود دام های روستاییان نیز تا اوایل اردیبهشت به مراتع استان همدان جلوگیری شد، ادامه داد: ورود زود هنگام دام ها به مراتع باعث کاهش تولید علوفه استان و تخریب مراتع می شود.

شریفی مساحت مراتع استان همدان را 822 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: تعداد دام های استان یک میلیون و 270هزار واحد دامی بوده که دو و نیم برابر ظرفیت مراتع است.