محرومیت عمیق بخش کاکاوند شهرستان دلفان/ رفع مشکلات نیازمند اعتبار ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، مسائل و مشكلات روستاهاي زرگران، گلستانه، گرمه خاني، بادام شيرين، غلاته، دانه ميسي، گل بسر، زيچ و سرمه دهستان كاكاوند غربي شهرستان دلفان ظهر سه شنبه با حضور نماينده مردم دلفان و سلسله در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت.

حجت اله خدايي سوري نماينده دلفان و سلسله در مجلس شوراي اسلامي در حاشیه اين بازديد محرومیت این بخش را عمیق دانست و در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: اين بخش يكي از مناطق كمتر توسعه استان لرستان به شمار مي رود.

وی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر مسئولان استان به رفع مشکلات روستاها و مناطق محروم عنوان کرد: رفع موانع و مشكلات بخش محروم کاکاوند همت بالاي مسئولان ارشد استان را می طلبد.

خدایی سوری بر ضرورت اختصاص اعتبارات ویژه برای جبران عقب ماندگیها در این شهرستان تاکید کرد و بیان داشت: رفع محرومیت در بخش کاکاوند شهرستان دلفان نیازمند تخصیص اعتبارات مورد نیاز است.

نماينده مردم دلفان و سلسله در مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود خواستار ايجاد راه روستايي آسفالته، گازرساني به روستاهاي نزديك به خط انتقال گاز و تامين آب آشاميدني روستاهای این بخش محروم شد.

بخشدار كاكاوند نيز در اين بازديد با اشاره به اينكه بخش كاكاوند با 230 روستا داراي 23 هزار نفر جمعيت است افزود: از 560 كليلومتر راه روستايي اين بخش تنها 200 كيلومتر آسفالت بوده و 170 كيلومتر راه خاكي و 190 كيلومتر ديگر نيز راه شوسه است.

سلیمی با اشاره به اينكه بخش كاكاوند داراي 61هزار اراضي كشاورزي قابل كشت است، افزود: از اين ميزان اراضي تنها شش هزار هكتار آبي است و مابقي به صورت ديم كشت مي شود که این امر احتمال خسارات جدی در سالهای خشکسالی را به همراه دارد.

وي با اشاره به اينكه اين بخش با دارا بودن 40 هزار هكتار جنگل و مرتع يكي از مناطق گردشگري استان است اظهار داشت: اميدواريم مسئولان با نگاه ويژه اي به اين منطقه نسبت به پيشرفت آن تلاش كنند.

بنابر این گزارش، بخش كاكاوند شهرستان دلفان داراي چهار دهستان اتيوند شمالي، اتيوند جنوبي، كاكاوند شرقي و كاكاوند غربي بوده كه در غرب شهرستان دلفان قرار گرفته است.