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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۳۰

با تغییر سازمان لیگ فوتبال؛

ساعت بازی‌های هفته 33 و 34 لیگ برتر تغییر کرد

ساعت بازی‌های هفته 33 و 34 لیگ برتر تغییر کرد

سازمان لیگ برتر فوتبال از تغییر زمان بازی‌های دو هفته پایانی لیگ خبر داد تا تمام مسابقات باقیمانده دو هفته پایانی از ساعت 18 آغاز شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تمامی دیدارهای هفته سی و سوم و سی و چهارم لیگ برتر از ساعت 17:45 به ساعت 18 تغییر یافت. برنامه این بازی‌ها به شرح زیر است:

هفته سی و سوم
یکشنبه - 15/02/92
* ذوب‌آهن اصفهان - صنعت نفت آبادان، ساعت 18، ورزشگاه ذوب‌آهن فولادشهر
* آلومینیوم هرمزگان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 18، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* مس‌کرمان - گهر دورود، ساعت 18، ورزشگاه امام علی کرمان
* پیکان تهران - فجرسپاسی شیراز، ساعت 18، ورزشگاه پیکان‌شهر تهران
* سایپا البرز - نفت تهران، ساعت 18، ورزشگاه انقلاب کرج
* راه‌آهن شهرری - صبای قم، ساعت 18، ورزشگاه اکباتان تهران
* فولادخوزستان - استقلال تهران، ساعت 18، ورزشگاه تختی اهواز

هفته سی و چهارم
جمعه - 20/02/92
* فجرسپاسی شیراز - راه‌آهن تهران، ساعت 18، ورزشگاه دستغیب شیراز
* صبای‌قم - مس‌کرمان، ساعت 18، ورزشگاهیادگار امام قم
* صنعت نفت‌آبادان - پیکان تهران، ساعت 18، ورزشگاه تختی آبادان
* گهر دورود - سایپا البرز، ساعت 18، ورزشگاه تختی دورود
* نفت تهران - فولاد خوزستان، ساعت 18، ورزشگاه دستگردی تهران
* ملوان بندرانزلی - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 18، ورزشگاه تختی انزلی
* سپاهان اصفهان - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 18، ورزشگاه فولادشهر
* تراکتورسازی تبریز - پرسپولیس، ساعت 18، ورزشگاه یادگار امام تبریز
* استقلال تهران - داماش گیلان، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران

کد مطلب 2044239

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