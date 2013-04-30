به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تمامی دیدارهای هفته سی و سوم و سی و چهارم لیگ برتر از ساعت 17:45 به ساعت 18 تغییر یافت. برنامه این بازیها به شرح زیر است:
هفته سی و سوم
یکشنبه - 15/02/92
* ذوبآهن اصفهان - صنعت نفت آبادان، ساعت 18، ورزشگاه ذوبآهن فولادشهر
* آلومینیوم هرمزگان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 18، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* مسکرمان - گهر دورود، ساعت 18، ورزشگاه امام علی کرمان
* پیکان تهران - فجرسپاسی شیراز، ساعت 18، ورزشگاه پیکانشهر تهران
* سایپا البرز - نفت تهران، ساعت 18، ورزشگاه انقلاب کرج
* راهآهن شهرری - صبای قم، ساعت 18، ورزشگاه اکباتان تهران
* فولادخوزستان - استقلال تهران، ساعت 18، ورزشگاه تختی اهواز
هفته سی و چهارم
جمعه - 20/02/92
* فجرسپاسی شیراز - راهآهن تهران، ساعت 18، ورزشگاه دستغیب شیراز
* صبایقم - مسکرمان، ساعت 18، ورزشگاهیادگار امام قم
* صنعت نفتآبادان - پیکان تهران، ساعت 18، ورزشگاه تختی آبادان
* گهر دورود - سایپا البرز، ساعت 18، ورزشگاه تختی دورود
* نفت تهران - فولاد خوزستان، ساعت 18، ورزشگاه دستگردی تهران
* ملوان بندرانزلی - ذوبآهن اصفهان، ساعت 18، ورزشگاه تختی انزلی
* سپاهان اصفهان - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 18، ورزشگاه فولادشهر
* تراکتورسازی تبریز - پرسپولیس، ساعت 18، ورزشگاه یادگار امام تبریز
* استقلال تهران - داماش گیلان، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران
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