به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تمامی دیدارهای هفته سی و سوم و سی و چهارم لیگ برتر از ساعت 17:45 به ساعت 18 تغییر یافت. برنامه این بازی‌ها به شرح زیر است:

هفته سی و سوم

یکشنبه - 15/02/92

* ذوب‌آهن اصفهان - صنعت نفت آبادان، ساعت 18، ورزشگاه ذوب‌آهن فولادشهر

* آلومینیوم هرمزگان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 18، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* مس‌کرمان - گهر دورود، ساعت 18، ورزشگاه امام علی کرمان

* پیکان تهران - فجرسپاسی شیراز، ساعت 18، ورزشگاه پیکان‌شهر تهران

* سایپا البرز - نفت تهران، ساعت 18، ورزشگاه انقلاب کرج

* راه‌آهن شهرری - صبای قم، ساعت 18، ورزشگاه اکباتان تهران

* فولادخوزستان - استقلال تهران، ساعت 18، ورزشگاه تختی اهواز

هفته سی و چهارم

جمعه - 20/02/92

* فجرسپاسی شیراز - راه‌آهن تهران، ساعت 18، ورزشگاه دستغیب شیراز

* صبای‌قم - مس‌کرمان، ساعت 18، ورزشگاهیادگار امام قم

* صنعت نفت‌آبادان - پیکان تهران، ساعت 18، ورزشگاه تختی آبادان

* گهر دورود - سایپا البرز، ساعت 18، ورزشگاه تختی دورود

* نفت تهران - فولاد خوزستان، ساعت 18، ورزشگاه دستگردی تهران

* ملوان بندرانزلی - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 18، ورزشگاه تختی انزلی

* سپاهان اصفهان - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 18، ورزشگاه فولادشهر

* تراکتورسازی تبریز - پرسپولیس، ساعت 18، ورزشگاه یادگار امام تبریز

* استقلال تهران - داماش گیلان، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران