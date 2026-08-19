به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان گرمسار که در فرمانداری برگزار شد، با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن، اظهار کرد: توجه به خاطرات آزادگان و تبیین صبر و استقامت این افراد باید مورد توجه هنرمندان گرمساری قرار گیرد.
وی با درخواست از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی شهرستان برای حضور پرشور در اجتماعات اقتدار، افزود: حضور مسئولان در جمع مردم یک ضرورت است.
فرماندار گرمسار همچنین از خبرنگاران شهرستان خواست نقدها و پیشنهادهای خود را مطرح کنند و تأکید کرد: نقدهای اصحاب رسانه میتواند به پیشرفت و توسعه شهرستان گرمسار کمک کند.
همتی با اشاره به تحولات و درگیریهای نظامی اخیر اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، دنیا بیش از گذشته متوجه توان و قدرت ایران شده است. جمهوری اسلامی ایران در کنار توسعه در حوزههای عمرانی، سلامت، درمان و فناوری، در عرصه نظامی نیز به دستاوردهای بزرگی دست یافته است.
وی ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر قدرتهای نظامی جهان را از دستاوردهای کشور دانست و گفت: اسرائیل و آمریکا از قدرتهای بزرگ و دارای توانمندیهای هستهای هستند، اما ملت ایران با ایستادگی و اقتدار خود توانسته در برابر دشمنان مقاومت کند.
فرماندار گرمسار با بیان اینکه شرایط امروز با گذشته تفاوتهای اساسی دارد، افزود: وضعیت کنونی حتی با دوران جنگ تحمیلی نیز متفاوت است؛ چراکه در آن دوران آمریکا به صورت مستقیم وارد جنگ با ایران نشده بود و شرایط و سطح توانمندیهای نظامی نیز با امروز تفاوت داشت، اما در یک سال اخیر شاهد ورود جنگ به مرحلهای متفاوت از گذشته بودیم.
همتی با اشاره به مشکلات و چالشهای سالهای اخیر، بهویژه در دوره فعالیت دولت چهاردهم، گفت: پس از شهادت شهید رئیسی، دولت چهاردهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که کشور با تحولات و حوادث متعددی از جمله تحولات جبهه مقاومت، جنایات در غزه و لبنان، جنگ ۱۲ روزه و شهادت برخی از فرماندهان و چهرههای برجسته مقاومت و کشور مواجه بود.
وی افزود: دولت چهاردهم با مجموعهای از این حوادث و چالشها روبهرو شد و در جریان جنگ ۱۲ روزه، کشور به یکباره شماری از فرماندهان ارشد خود را از دست داد و برای نخستین بار شاهد حمله مستقیم اسرائیل به کشور بودیم.
فرماندار گرمسار همچنین با اشاره به حوادث دیماه اظهار کرد: این حوادث در شرایط عادی میتوانست حتی برای تغییر حاکمیت یک کشور کافی باشد، اما نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر انسجام و وحدت توانست از این شرایط عبور کند.
همتی با اشاره به شهادت رهبر انقلاب و دیگر چهرههای برجسته کشور گفت: مجموعه این چالشها در دولتی رخ داد که شعار آن وفاق و تلاش آن، همافزایی و استفاده از همه ظرفیتها بوده است.
وی با بیان اینکه دولت چهاردهم در معرض انتقادات گسترده قرار دارد، افزود: دولت خود را پیرو رهبر انقلاب میداند و معتقد است باید صدای وفاق و همدلی در کشور شنیده شود.
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