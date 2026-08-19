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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

فرماندار گرمسار: ایران با اقتدار از بحران‌های اخیر عبور کرد

فرماندار گرمسار: ایران با اقتدار از بحران‌های اخیر عبور کرد

گرمسار- فرماندار گرمسار با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و حوادث اخیر گفت: جمهوری اسلامی ایران با وجود از دست دادن فرماندهان و چهره‌های برجسته، با انسجام و وحدت از این شرایط دشوار عبور کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان گرمسار که در فرمانداری برگزار شد، با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن، اظهار کرد: توجه به خاطرات آزادگان و تبیین صبر و استقامت این افراد باید مورد توجه هنرمندان گرمساری قرار گیرد.

وی با درخواست از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای حضور پرشور در اجتماعات اقتدار، افزود: حضور مسئولان در جمع مردم یک ضرورت است.

فرماندار گرمسار همچنین از خبرنگاران شهرستان خواست نقدها و پیشنهادهای خود را مطرح کنند و تأکید کرد: نقدهای اصحاب رسانه می‌تواند به پیشرفت و توسعه شهرستان گرمسار کمک کند.

همتی با اشاره به تحولات و درگیری‌های نظامی اخیر اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، دنیا بیش از گذشته متوجه توان و قدرت ایران شده است. جمهوری اسلامی ایران در کنار توسعه در حوزه‌های عمرانی، سلامت، درمان و فناوری، در عرصه نظامی نیز به دستاوردهای بزرگی دست یافته است.

وی ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر قدرت‌های نظامی جهان را از دستاوردهای کشور دانست و گفت: اسرائیل و آمریکا از قدرت‌های بزرگ و دارای توانمندی‌های هسته‌ای هستند، اما ملت ایران با ایستادگی و اقتدار خود توانسته در برابر دشمنان مقاومت کند.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه شرایط امروز با گذشته تفاوت‌های اساسی دارد، افزود: وضعیت کنونی حتی با دوران جنگ تحمیلی نیز متفاوت است؛ چراکه در آن دوران آمریکا به صورت مستقیم وارد جنگ با ایران نشده بود و شرایط و سطح توانمندی‌های نظامی نیز با امروز تفاوت داشت، اما در یک سال اخیر شاهد ورود جنگ به مرحله‌ای متفاوت از گذشته بودیم.

همتی با اشاره به مشکلات و چالش‌های سال‌های اخیر، به‌ویژه در دوره فعالیت دولت چهاردهم، گفت: پس از شهادت شهید رئیسی، دولت چهاردهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که کشور با تحولات و حوادث متعددی از جمله تحولات جبهه مقاومت، جنایات در غزه و لبنان، جنگ ۱۲ روزه و شهادت برخی از فرماندهان و چهره‌های برجسته مقاومت و کشور مواجه بود.

وی افزود: دولت چهاردهم با مجموعه‌ای از این حوادث و چالش‌ها روبه‌رو شد و در جریان جنگ ۱۲ روزه، کشور به یکباره شماری از فرماندهان ارشد خود را از دست داد و برای نخستین بار شاهد حمله مستقیم اسرائیل به کشور بودیم.

فرماندار گرمسار همچنین با اشاره به حوادث دی‌ماه اظهار کرد: این حوادث در شرایط عادی می‌توانست حتی برای تغییر حاکمیت یک کشور کافی باشد، اما نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر انسجام و وحدت توانست از این شرایط عبور کند.

همتی با اشاره به شهادت رهبر انقلاب و دیگر چهره‌های برجسته کشور گفت: مجموعه این چالش‌ها در دولتی رخ داد که شعار آن وفاق و تلاش آن، هم‌افزایی و استفاده از همه ظرفیت‌ها بوده است.

وی با بیان اینکه دولت چهاردهم در معرض انتقادات گسترده قرار دارد، افزود: دولت خود را پیرو رهبر انقلاب می‌داند و معتقد است باید صدای وفاق و همدلی در کشور شنیده شود.

کد مطلب 6921520

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