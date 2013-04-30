کارگران نمونه بسیجی در زاهدان تقدیر شدند

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همه ساله به مناسبت هفته کار و کارگر همزمان با سراسر کشور برنامه هایی در سطح استان برگزار می شود که در سال جاری این روند با تقدیر از جامعه بسیج کارگری همراه شد.

عبدالجلیل شهنوازی گفت: امسال تعداد 59 نفر به عنوان کارگز بسیجی نمونه شناخته شدند که از میان آنها 3 تن از فرماندهان پایگاه های بسیج، یک نفر خانواده معظم شهدا، یک نفر کارگر نمونه زن سرپرست خانوار حضور دارند.

وی افزود: همه ساله در این ایام برای تجلیل از مقام و جایگاه ارزشمند کارگران، برنامه‌های گوناگونی به اجرا گذاشته می‌شود که امسال نیز با توجه به همزمانی روز زن و روز کارگر برنامه های متعددی از جمله دیدار با امام جمعه زاهدان، برپایی ایستگاه های صلواتی، غبارروبی مزار شهدا، برپایی ایستگاه های مشاوره کارگران در نماز جمعه برنامه ریزی شده است.

وی ویزیت و آموزش رایگان کارگران و برگزاری جشنواره امتنان را از دیگر برنامه های این هفته عنوان کرد و گفت: کارگران همواره درپیشرفت و توسعه کشور نقش سازنده ای داشته اند و به عنوان بستر های سازندگی در هر کشور محسوب می شوند.

وی افزود: نقش کارگران در تولید ملی انکارناپذیر است و باید به منظور تقویت ریشه های اقتصادی کشور با توجه به حل نیاز های جامعه کارگری تاثیر آنها را در تولید ملی لحاظ کرد.