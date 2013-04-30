ظرف 2 سال بودجه کشور را بدون وابستگی به نفت به مجلس ارائه می کنم

به گزارش خبرنگار مهر؛ ارسلان فتحی پور نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی و کاندیدای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری عصر روز سه شنبه در نشست خبری علاوه بر ارائه برنامه های خود به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی با بیان اینکه تورم تولید و اشتغال زایی پیوند وسیعی با هم دارند، گفت: افزایش تورم سرمایه جامعه را به واسطه گری سوق می دهد و موجب کاهش تولید و افزایش بیکاری می‌شود.

فتحی پور با بیان اینکه شرایط اقتصادی ایران آمادگی پذیرش تورم را دارد، گفت: ساختار اقتصاد ایران نفتی است و ما شاهد کسری بودجه مداوم، شوکهای ارزی حاصل از درآمد نفت و سیاست انبساط پولی هستیم.

وی با انتقاد از لایحه بودجه 92 آن را انبساطی خواند و گفت ما در مجلس روی این بودجه پیشنهادی دولت کار می کنیم تا انقباضی بسته شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت من یک سطح استاندارد زندگی برای تمامی شهروندان فارغ از شغل و جنس و محل زندگی آنها تعریف خواهد کرد. همچنین دولت من خود را مکلف به فراهم کردن بسترهای دستیابی به این سطح استاندارد خواهد کرد و همه امورات معیشتی زندگی برای مردم از تحصیل تا درمان، ازدواج، مسکن، شغل خوراک وپوشاک مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی روش مقابله با وضعیت اقتصادی کنونی سرمایه گذاری در تولید خواند و گفت تنها راه حل ما حمایت از تولید و کاهش تورم است کاهش تورم به تولید کالا کمک می کند و در این صورت قدرت خرید برای مردم هم افزایش پیدا می کند از نظر من افزایش درآمدهای مالیاتی از جمله سیاستهایی است که در کاهش تورم و بالا بردن قدرت خرید موثر است و مطمنا در دولت خود از این شیوه استفاده خواهم کرد.

فتحی پور در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره هدف از راه اندازی از پارلمان اقتصادانان که وی به عنوان یکی از برنامه هایش عنوان کرده است گفت: ما می توانیم از پارلمان اقتصادانان برای حل مشکلات اقتصادی کشور استفاده کنیم.

وی گفت: هم اکنون بسیاری از طرحها و لوایح در مجلس مصوب می شود که در اجرا مخالفانی دارد علت این موضوع این است که طرحها و لوایح کارشناسی شده نیست. برنامه من این است که ترتیبی داده شود طرحها و لوایح به امضای اعضای پارلمان اقتصادانان برسد.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی براینکه چطور می خواهید درظرف 4 سال دوره ریاست جمهوری خود سطح استاندارد زندگی مردم را با وجود مشکلات اقتصادی فعلی که مدعی هستید اقتصاد کشور دچار بیماری هلندی شده است به سطح بالایی برسانید، گفت: معتقدم عملکرد مالیاتی باید افزایش پیدا کند درآمدهای ما در زمان فعلی مانند گذشته بر نفت تکیه دارد در حالی که ما قانون مالیاتها را داریم و می توانیم با اصلاح آن عملکرد مالیاتی را افزایش دهیم.

کاندیدای یازدهمین دور انتخابات گفت: عملکرد مالیاتی در بودجه 92 پنجاه و هشت هزار میلیارد تومان دیده شده است در حالی که من معتقدم این رقم را می توان دویست هزار میلیارد تومان افزایش داد.

وی گفت: اگر چنین اتفاقی بیافتد مهمترین تحول اقتصادی کشور خواهد بود من ادعا می کنم ظرف 2 سال بودجه کشور بدون وابستگی به یک بشکه نفت به مجلس ارائه خواهم کرد.

فتحی پور در مورد سیاست خارجی خود گفت: سیاست خارجی ما باید از بحث امنیتی خارج و به سمت اقتصادی و فرهنگی پیش برود اگر این مسیر امنیتی ادامه پیدا کند وضعیت اقتصادی کنونی هم ادامه پیدا خواهد کرد.

کاندیدای یازدهمین دوره ریاست جمهوریدرباره تعامل دولت خود با مجلس نیز گفت: من همواره ارزو می کردم که کسی که قرار رئیس دولت شود حتما یک سابقه نمایندگی مجلس داشته باشد تا با مشکلات نمایندگان در حوزه انتخابیه و قانون گذاری آشنا شده باشد. وی ادامه داد وقتی پارلمان اقتصادانان تشکیل شود و با کمیسیونهای تخصصی مجلس هماهنگ شوند حتما تعامل خوبی در بین دو قوه برگزار می شود.

معتقدم وزرای تخصص حداقل هفته یک بار برای بحثهای هم اندیشی باید در کمیسیون تخصصی حضور پیدا کنند.

فتحی پور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر راهکاردولت وی برای افزایش تولید گفت: من در دولت خود یک سازمان توسعه ملی تشکیل می دهم که در آنجا برای تولید کشور بر مبنای نیازها برنامه ریزی شود.

برای نجات کشور محوریت کار دولت باید حمایت از تولید باشد اگر بتوانیم تولید را به ظرفیت لازم برسانیم تورم مهار واردات کم و صادرات افزایش می یابد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از احتمال کناره گیریش از کاندیداتوری سوال کرد گفت: من مستقل آمده ام و تا لحظه آخر هستم با هیچ کس ائتلاف نمی کنم و به نفع کسی هم کنار نمی روم اگر متوجه شوم که نظر رهبری روی شخص خاصی است کنار می کشم و به او کمک خواهم کرد.

فتحی پور درباره هدفمند رایانه ها نیز گفت: معتقدم زندگی استاندارد برای همه مردم تعریف شود و دولتی سرکار بیاید که زندگی استانداری حداقلی را برای مردم تعریف کند. من وعده رایانه 65 هزار تومانی نمی دهم اولویت من بهبود وضعیت معیشتی مردم است که همه از رفاه برخوردار باشند و دیگر یارانه معنا نداشته باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره خصوصی سازی ورزش کشور گفت: من با خصوصی سازی در ورزش موافقم و معتقدم برنامه های جامعی برای وزارت ورزش و امور جوانان تدوین شود. زیرا ورزش آبروی نظام و افتخار ملی است. و باید روی سرمایه گذاری کنیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که نظر وی را درباره خصوصی کردن باشگاههای استقلال و پرسپولیس جویا شد گفت که با خصوصی سازی این دو باشگاه موافق است.