ارسلان فتحی پور فردا برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ثبت نام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر دفتر مردمی ستاد انتخاباتی ارسلان فتحی پور طی بیانیه ای اعلام کرد:

ارسلان فتحی پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ، ساعت 14 فرداشنبه ، 21 اردیبهشت ماه 92، در آخرین روز مقرر برای ثبت نام در لیست کاندیداهای ریاست جمهوری در محل ستاد انتخابات وزارت کشور حضور یافته و برای رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری یازدهم اعلام آمادگی خواهد کرد.



گفتنی است وی در روز 6 اردی بهشت ماه ضمن تجدید پیمان با آرمان های مقدس جمهوری اسلامی ایران با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره ) و حضور در مزار شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی طی بیانیه ای به عنوان کاندیدای مستقل، آمادگی خود برای حضور در این انتخابات اعلام کرده و اهداف و برنامه های خود را تشریح کرده بود.

وی در هنگام اعلام آمادگی برای کاندیداتوری گفه بود : بود و نبود این نظام در این برهه و در شرایط فقط در وجود پربرکت مقام معظم رهبری خلاصه می شود. اگر رهبری عزیز باصلابت و اقتدار همچنان عهده دار رهبری این نظام بوده باشند بقای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در خط امام و شهداء تضمین شده می باشد. بنابراین باید هدف ما در مرحله اول در این انتخابات تحقق منویات مقام معظم رهبری بوده باشد.