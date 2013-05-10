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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۱:۰۳

با حضور در وزارت کشور:

ارسلان فتحی پور فردا برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ثبت نام می کند

ارسلان فتحی پور فردا برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ثبت نام می کند

ارسلان فتحی پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ، ساعت 14 فرداشنبه ، 21 اردیبهشت ماه 92، در آخرین روز مقرر برای ثبت نام در لیست کاندیداهای ریاست جمهوری در محل ستاد انتخابات وزارت کشور حضور یافته و برای رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری یازدهم اعلام آمادگی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر دفتر مردمی ستاد انتخاباتی ارسلان فتحی پور طی بیانیه ای اعلام کرد:

ارسلان فتحی پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ، ساعت 14 فرداشنبه ، 21 اردیبهشت ماه 92، در آخرین روز مقرر برای ثبت نام در  لیست کاندیداهای ریاست جمهوری در محل ستاد انتخابات وزارت کشور حضور یافته و برای رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری یازدهم اعلام آمادگی خواهد کرد.

گفتنی است وی در روز 6 اردی بهشت ماه ضمن تجدید پیمان با آرمان های مقدس جمهوری اسلامی ایران با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره ) و حضور در مزار شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی طی بیانیه ای به عنوان کاندیدای مستقل، آمادگی خود برای حضور در این انتخابات اعلام کرده و اهداف و برنامه های خود را تشریح  کرده  بود.

وی در هنگام اعلام آمادگی برای کاندیداتوری گفه بود : بود و نبود این نظام در این برهه و در شرایط فقط در وجود پربرکت مقام معظم رهبری خلاصه می شود. اگر رهبری عزیز باصلابت و اقتدار همچنان عهده دار رهبری این نظام بوده باشند بقای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در خط امام و شهداء تضمین شده می باشد. بنابراین باید هدف ما در مرحله اول در این انتخابات تحقق منویات مقام معظم رهبری بوده باشد.

 

کد مطلب 2051623

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