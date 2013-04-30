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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۰:۰۹

نتایج یک نظرسنجی؛

مردم آمریکا مخالف مداخله آمریکا در کره شمالی و سوریه هستند

مردم آمریکا مخالف مداخله آمریکا در کره شمالی و سوریه هستند

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که اکثریت مردم آمریکا مخالف مداخله کشورشان در سوریه و کره شمالی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "نیویورک تایمز"، با توجه به آخرین نظرسنجی انجام شده توسط "نیویورک تایمز" و "سی بی اس" مردم آمریکا به دلیل افزایش  نگرانی ها در مورد وضعیت بد اقتصادی آمریکا مخالف مداخله این کشور در سوریه و کره شمالی هستند.

بر اساس این نظر سنجی 62 درصد مردم آمریکا بر این باورند که آمریکا هیچ مسئولیتی در مورد مداخله و اقدام در سوریه ندارد، در حالیکه فقط 25 درصد مردم موافق مداخله آمریکا در این کشور هستند.

همچنین حدود 56 درصد مردم این کشور اعتقاد دارند که خطر کره شمالی می تواند بدون انجام عملیات نظامی مهار شود.

در عین حال21 درصد مردم آمریکا اقدام فوری نظامی را راه چاره کره شمالی می دانند و 21 درصد نیز کره شمالی را خطری برای آمریکا قلمداد نمی کنند.

کد مطلب 2044394

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