مخالفت 1000 شخصیت اردنی با دخالت کشورشان در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی گزارش داد: فعالان اردنی ضمن مخالفت با استفاده از کشورشان علیه سوریه، خواستار جارو کردن کشورشان از نظامیان آمریکایی شدند.

بیش از 1000 شخصیت اردنی شامل نمایندگان پارلمان، سیاستمداران، نظامیان بازنشسته، فعالان مردمی با صدور بیانیه ای اعلام کردند: تلاشها برای وارد کردن اردن به جنگ علیه سوریه با هدف فروپاشی اردن، نابودی توان ارتش اردن از طریق رویارویی با ارتش سوریه، مقدمه چینی برای اجرای توطئه کنفدرالی و وطن جایگزین و خدمت به اهداف استعماری در منطقه و سلطه بر جهان عرب است.

در این بیانیه آمده است: آمریکا و اسرائیل به همراه برخی رژیمهای حوزه خیلج فارس به دنبال وارد کردن اردن در توطئه علیه مردم اردن حرکت می کنند.

اردنی ها ضمن تمجید از دستاوردهای ارتش سوریه علیه گروههای مسلح در سوریه بیان کردند: دستاورهای ارتش سوریه همه توطئه ها علیه سوریه را خنثی کرد. پس از ناکامی توطئه عثمانی ها در شمال برای ایجاد منطقه حائل و نیز تلاش عناصر وابسته به وهابیون حوزه خلیج فارس برخی به دنبال اجرای آن در جنوب سوریه هستند اما آنها باید بدانند که این تلاشها ره به جایی نمی برد.

در این بیانیه از مردم و ارتش اردن خواسته شده است که در برابر تلاشها برای وارد کردن اردن به جبهه جنگ با سوریه و تلاشهای کنفدرالی ایستادگی کنند و نظامیان تجاوز گر آمریکایی را از اردن جارو کنند.