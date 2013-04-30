به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاحیه بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عصر امروز دوشنبه 10 اردیبهشت با حضور محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور در ضلع جنوبی مصلای تهران برگزار شد.

علی اسماعیلی رئیس بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سخنانی کتاب را یکی از زیباترین و مهم‌ترین جلوه‌های فرهنگی و گرانسنگ‌ترین پدیده‌ها و میراث بشر خواند و گفت: کتاب یکی از برترین نعمت‌های الهی است که در پناهش بشر از حضیض و گرداب جهل به بلندای دانش و معرفت می‌رسد و از تاریکی غفلت به روشنی دانایی پا می‌نهد ما نیز امروز گرد هم آمدیم تا کتاب را بزرگ بداریم.

وی سپس با ارائه آماری از وضعیت نشر کشور در دهه های اخیر با تاکید ویژه بر 8 سال گذشته، ادامه داد: از حدود 820 هزار عنوان کل کتاب‌های منتشر شده از آغاز انقلاب تاکنون 480 هزار عنوان یعنی 59 درصد کل عناوین به ویژه در حوزه کتب دینی از مجموع 152 هزار و 12 عنوان تعداد 82 هزار و 302 عنوان در دولت‌های نهم و دهم منتشر شده است.

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد سپس با استناد به این آمار گفت: این دولت فرهنگی‌ترین دولت پس از انقلاب اسلامی است که این مهم، گواه روشنی بر ابطال و بی‌اساس بودن اتهامات واهی در این عرصه به شمار می‌رود.

اسماعیلی اضافه کرد: برگزاری 25 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و توسعه این امر در قالب 238 نمایشگاه استانی و نمایشگاه‌های کتب کاربردی، دانشگاهی، تخصصی حوزه و 6.5 میلیون نفر بازدیدکننده که 138 نمایشگاه آن در 8 سال گذشته بوده، گواه دیگری بر صحت این ادعا است.

رئیس نمایشگاه کتاب تهران گفت: برپایی 58 جشنواره کتاب اعم از کتاب سال، جایزه جلال آل احمد، پروین اعتصامی، گام اول، کتاب فصل، جشنواره نقد مکتوب، جشنواره کتاب خلیج فارس با 1803 اثر منتخب و اهدای بالغ بر 16 هزار سکه بهار آزادی به منتخبین، برگ زرین دیگری از دستاوردهای فرهنگی دولت محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: توزیع 854 میلیارد ریال بن کتاب در راستای ترویج و گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی و حمایت از خوانندگان و اهالی فرهنگ، صاحب‌نظران و فرهیختگان از دیگر اقدامات و سیاست‌های حمایتی دولت کریمه در عرصه فرهنگ است.

به گفته علی اسماعیلی، در همین راستا مبلغی بالغ بر 1150 میلیارد ریال بابت خرید 36 میلیون جلد کتاب از ناشران اختصاص یافته است.

رئیس بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در پایان با اشاره به همکاری بیش از 70 سازمان و نهاد مختلف در برگزاری این نمایشگاه و انجام 3000 فعالیت مفید و صرف 2400 نفر - ساعت - روز برای این میزان فعالیت، از آنچه «حمایت‌های بی‌دریغ رئیس جمهور و تلاش‌های بی‌وقفه وزیر ارشاد در تمهید باشکوه این نمایشگاه» نامید، قدردانی کرد.