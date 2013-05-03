سهولت دسترسی مردم تهران به بهشت زهرا با بهره برداری از پروژه حرم تا حرم

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم بابایی شامگاه پنج شنبه با اشاره به این مطلب در یک نشست خبری افزود: پروژه بزرگراهی حرم تا حرم به طول سه کیلومتر به عنوان فاز نهایی بزرگراه امام علی(ع) نیز محسوب می شود که همزمان با افتتاح سراسری این بزرگراه زیر بار ترافیکی می رود.

وی تصریح کرد: سهولت دسترسی به حرم امام خمینی(ره) و بهشت زهرا(س) از اهداف مهم پروژه بزرگراهی حرم تا حرم است که تقاطع های غیر همسطح این بزرگراه در ابتدا و انتهای مسیر به عرض 43 و 32 متر احداث شده است.

شهردار منطقه 20 تهران افزود: اولین تقاطع بعد از پل شهید آوینی با عنوان پل مترو است و دومین پل نیز در انتهای بزرگراه با سه دهنه به بزرگراه شهید تندگویان متصل شده است.

وی به وجود چهار پل زیرگذر به عرض هشت متر در تقاطع های صنعت، ترانسفو، رضوان و درختی نیز اشاره کرد و گفت: دو کانال به عرض 6 متر و 20 کانال آبرو زراعتی به منظور تأمین آبیاری اراضی کشاورزی پیرامون بزرگراه و هدایت و جمع آوری آبهای سطحی این محدوده تعبیه شده است.

بابایی ادامه داد: نصب المان های ترافیکی، اجرای 12 هزار متر گاردریل، 20 هزار متر طول خط کشی طولی و 2 هزار متر جدول بندی،90 هزار مترمکعب خاکبرداری، 160 هزار مترمکعب خاکریزی، 20 هزار تن آسفالت و چهار هزار متر مکعب حفاری شمع ها از اقدامات عمرانی احداث این بزرگراه است.

وی بیان داشت: 210 هزار مترمکعب راکفیل، 80 هزار مترمکعب زیرسازی، یک هزار و 600 تن آرماتوربندی، 14 هزار مترمکعب بتن ریزی و 45 هزار مترمکعب قالب بندی از دیگر عملیات عمرانی ثبت شده در این پروژه بزرگراهی است.

بابایی تصریح کرد: این پروژه با تلاش شبانه روزی و مستمر عوامل اجرایی و بازدید های میدانی مدیران شهری و کارشناسان حوزه فنی و عمرانی این منطقه انجام شده است.

نصب دوربین های کنترل سرعت برای نخستین بار در محور بزرگراهی منطقه 20 تهران

وی همچنین از نصب دوربین های ثبت تخلف و کنترل سرعت برای نخستین بار در یکی از مهمترین بزرگراه های این منطقه خبر داد و افزود: به منظور افزایش ایمنی و کاهش تصادف های احتمالی در شریان های اصلی شهر، نصب دوربین های ثبت تخلف و کنترل سرعت در سه مقطع از بزرگراه شهید آوینی آغاز شده است.

شهردار منطقه 20 تهران، نقش سیستم های ثبت مکانیزه تخلف را در کاهش آمار سوانح و تصادف ها مؤثر برشمرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه بزرگراه شهید آوینی یکی از مهمترین و پرترددترین شریان اصلی این منطقه محسوب می شود و اکثریت زائران حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) نیز از این شریان اصلی عبور می کنند، سه مقطع خیابان سلمان فارسی، فروشگاه شهروند و پمپ گاز در این بزرگراه برای نصب دوربین های کنترل سرعت در نظر گرفته شد که به زودی عملیات عمرانی آن نهایی می شود.

بابایی در پایان به اجرای خط کشی محوری دوجزئی در شبکه معابر شهری منطقه 20 نیز اشاره کرد و افزود: خط کشی محوری دوجزئی، روش جدیدی است که از کیفیت بالا، ماندگاری طولانی و شفافیت رنگ برخوردار است که برای نخستین بار در خیابان پروین اعتصامی انجام شده است.