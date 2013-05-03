گشایش سرای تمدن و بیداری اسلامی/نسخه عربی اطلس شیعه رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گشایش سالن سرای تمدن و بیداری اسلامی عصر امروز جمعه 13 اردیبهشت با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی اسماعیلی سرپرست معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمدباقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در محل این سالن در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

در این مراسم از اطلس شیعه و 4 جلد از مجموعه کتاب‌های فیروزه ای جامعه و فرهنگ کشورها رونمایی به عمل آمد. 4 جلد مذکور از مجموعه جامعه و فرهنگ کشورها درباره کشورهای آرژانتین، مالی، تایلند و گینه کوناکوری هستند.

منصور اعتصامی قائم مقام رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بیان سخنان کوتاهی در این مراسم گفت: امسال دومین سالی است که سالن بیداری اسلامی به کمک سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در نمایشگاه کتاب تهران برپا می‌شود.

وی افزود: 4 کتاب جامعه و فرهنگ کشورها که در کنار اطلس شیعه رونمایی می‌شوند، معرف تلاش‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل هستند که در بیان و تبیین موضوع بیداری اسلامی تدوین شده اند.

نسخه فارسی کتاب اطلس شیعه به قلم حجت الاسلام والمسلمین رسول جعفریان نوشته شده که سه مترجم عرب زبان، آن را به عربی بازگردانده اند.