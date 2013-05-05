 کارهای بزرگ به آدم های کوچک سپرده شود روی خوشبختی نمی بینیم

به گزارش خبرنگار مهر از قزوین، محمدرضا باهنر شنبه شب در مسجد محمد رسول الله قزوین امنیت و سلامت را از مهمترین مطالبات یک ملت دانست و گفت: خوشبختانه علیرغم تلاش دشمنان برای ناامن کردن ایران مانند سوریه، عراق و افغانستان تقریبا در کشور هیچ نقطه امنیتی قرمز نداریم و همه جای ایران از نظر امنیتی سبز است.



نائب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تا ناامنی را تجربه نکنیم فدر آن را نمی دانیم و امروز که قبر حجربن عدی توسط عده ای جانی و خونخوار اینگونه ویران می شود می خواهند اسلام را جور دیگر نشان دهند و بگویند مسلمانان خشن هستند اما خورشید عدالت، قسط و اسلام عزیز پشت ابر نمی ماند و آشکار می شود.



باهنر بیان کرد: امروز بزرگترین تهدید منافع ظالمان، اسلام خواهی در دنیاست و امواج انقلاب اسلامی در جهان منتشر شده و حکومت های ظالم از قدرت به زیر آمده اند و بقیه هم سرنوشتی مشابه دارند.



وضعیت تولید بسامان نیست/ قوه مجریه کارآمد نیست



این نماینده مجلس تصریح کرد: در کشور مشکلات جدی وجود دارد و در 1.5 سال گذشته تکانهای شدید اقتصادی در آن ایجاد شد و تورم، بیکاری، گرانی تقریبا همه خانواده های ایرانی را درگیر کرده و آنها را رنجانده و هم اکنون خانواده های زیادی با مشکلات دست به گریبان هستند.



وی افزود: فشارهای اقتصادی از یک سو و شرمندگی تامین معیشت از سوی دیگر و نیز مشکلات بنگاههای تولیدی که با نبود نقدینگی، مواد اولیه، عدم بازار مصرف روبرو شدند موجب شد تولید وضعیت بسامانی نداشته باشد.



نامزد احتمالی ریاست جمهوری اظهارداشت: کارآمدی اصلی ترین چالش امروز کشور است و متاسفانه کشور را هم بد و هم گران اداره می کنیم و بیشتر خدمات با هزینه های زیاد به مردم داده می شود و قوه مجریه کارآمدی لازم را ندارد.



وی افزود: برخی ممکن است فرافکنی کنند و بگویند مشکلات امروز فقط ناشی از تحریم هاست اما به عنوان کسی که 25 سال در مجلس حضور دارم باید بگویم این فکر ظلم است هر چند بانکها و بنگاههای ما تحت فشار بودند اما فقط 30 درصد بیکاری، گرانی و تورم ناشی از تحریم است و حدود 70 درصد این مشکلات در اثر ناکارآمدی فعلی است که می توان آن را سروسامان داد.



باهنر گفت: در تحریم ها که پیچیده ترین آن در فنآوری نوین رخ داد ما توانستیم در آی تی، هوافضا، آی سی تی، بایوتکنولوژی، نانو و نانو تکنولوژی و سلول های بنیادی بیشترین پیشرفت را داشته باشیم و به رتبه های یک رقمی برسیم اما گرانی و بیکاری ناشی از برخی سیاست های غلط است.



ارزش پول ملی 70 درصد کاهش یافت



وی افزود: آماری که ارائه می کنم دقیق و کارشناسی است و در چند سال گذشته ارزش پول ملی 70 درصد کاهش یافته و بسیاری از بنگاهها با ظرفیت 50 درصدی کار می کنند و برخی نیز تعطیل شده اند و بانک مرکزی به اندازه نقدینگی موجود به مردم بدهکار است.



باهنر تصریح کرد: در سال 84 میزان نقدینگی 70 هزار میلیارد تومان بود که امسال با رسیدن به رقم 500 هزار میلیارد تومان بیش از هفت برابر شده در حالی که رشد اقتصادی به زیر چهاردرصد رسیده و پول ارزانتر شده است.



نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: دلار از 800 تومان به سه هزارتومان رسید و برخی، دلالان را عامل آن دانستند در حالی که اینها دست ششم و هفتم این حلقه هستند و سیل نقدینگی به سمت طلا، مسکن و ارز سوق یافت و واحدهای تولیدی مجبور شدند برای گشایش ال سی تا 20 برابر پول پرداخت کنند.



باهنر افزود: 20 درصد تورم کشور اضافه است و در یک پروسه 1.5 ساله قابل حل است و اگر انسانهای متدین و پرکار ما تنها توقع یک شغل را دارند نباید از آنها شرمنده شویم و نتوانیم آن را پاسخگو باشیم زیرا چهار تا پنج میلیون فارغ التحصیل کشور همه قرار نیست در دولت استخدام شوند بلکه باید شرایط کار آنها در بخش های خصوصی فراهم شود.



مسکن مهر زلزله در سایر بخشها ایجاد کرد



باهنر در خصوص مسکن مهر هم اظهارداشت: این طرح خدمت بزرگی به بی خانه ها کرد اما چون پروژه جامع دیده نشد بانک مسکن در حال حاضر بیش از 40 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است و چون پول ندارد اسکناس چاپ می کند که تورم زاست و نقدینگی را چند برابر می کند.



وی افزود: سال گذشته نقدینگی 40 درصد رشد کرد که مسکن مهر خیلی ها را صاحب خانه کرد اما در سایر بخشها زلزله ایجاد کرد.

دولت فعلی پرکار بود



باهنر دولت احمدی نژاد را پرکارترین دولت عنوان کرد و گفت: دولت احمدی نژاد از دولت هاشمی هم پرکارتر بود و برای خدمت به مردم ولع داشت اما چون به کارها جامع نگر نگاه نمی کرد نعمت را تبدیل به نقمت کرد.



این نماینده مجلس یادآورشد: به احمدی نژاد گفتم 15 وزیر قدرتمند را وارد کابینه کن وی گفت: من سرباز می خواهم نه ژنرال، گفتم که وزارتخانه با سرباز نمی چرخد سردار و سرلشگر یعنی مدیر قدرتمند می خواهد و وزیر باید مدیرترین، مخلص ترین، مدبرترین فرد باشد چون رئیس جمهور که نمی تواند همه کارها را انجام دهد وزرا باید کارآمد باشند.



وی گفت: اگر ملتی کارهای بزرگ را به آدم های کوچک و کارهای کوچک را به آدمهای بزرگ بسپارد روی خوشبختی را نمی بیند و دستگاه را با سرباز انقلابی مومن و متدین نمی توان اداره کرد.



باهنر بنگاههای زودبازده را از دیگر نقاط ضعف دولت فعلی دانست و گفت: با راه اندازی بنگاهها بیش از 15 هزارمیلیارد تومان پول داده شد تا جوانان بنگاه راه بیندازند و مشغول کار شوند بدون آن که مدیریت، کارآمدی، تخصص، عوامل انسانی، مورد توجه قرار گیرد و در حالی که این حجم پول می توانست با طرح و برنامه و حساب و کتاب باشد و در تولید هزینه شود باعث شد بنگاههای اقتصادی بدهکار و تعطیل شوند.



لبخند و اخم دیپلماسی رابطه با کشورها



وی دیپلماسی و رابطه با کشورها را لبخند و اخم دانست و اظهارداشت: لبخند در حداکثری و اخم در حداقلی باید صورت گیرد زیرا قرار نیست با 200 کشور دعوا داشته باشیم در حالی که می توانیم تعامل و معامله بازرگانی داشته باشیم، حتی اگر با کشوری اختلاف داریم نباید به آنها بدو بیراه بگوییم و آموزه های دینی می گوید به بزرگان کفار و مشرکان هم نباید دشنام داد بلکه باید دیپلماسی فعال داشته باشیم.



باهنر بیان کرد: ممکن است با آمریکا 100 اختلاف هم داشته باشیم اما هم آمریکا و هم ایران منافعی دارند که اگر منافع ملی ایجاب کرد می توان مذاکره کرد و قطع رابطه با آمریکا واجب نیست و ارتباط با آن نیز حرام نیست به شرط آنکه این مذاکره به منافع ملی ما آسیب نزند.



نامزد احتمالی ریاست جمهوری یادآورشد: باید دولتی با تدبیر و معتقد به خرد جمعی روی کار بیاید و اگر کسی خرد جمعی را قبول نکند و هنگامی که رئیس جمهور شد دچار توهم شود که چون 20 میلیون رای آورده به اندازه 20 میلیون نفر می فهمد اشتباه است و اطرافیان ما هم باید پر از عقل و خرد باشند و کارها با برنامه پیش برود.



دولت به برنامه اعتقادی نداشت



باهنر با بیان خاطره ای از دوران ابتدایی فعالیت دولت تصریح کرد: در سال 84 به آقای احمدی نژاد گفتم چه برنامه ای برای اداره کشور دارید و ایشان گفت من برنامه ای ندارم و اگر در کشور به چیزی نیاز داشتیم می گوئیم هر کس می تواند آن را بسازد که ما گفتیم این کار درست نیست و داستان اینگونه شد.



وی اظهارداشت: در نیت خالصانه و ساده زیستی رئیس جمهور هیچ شکی نیست و شهادت می دهم در دوران ریاست جمهوری چیزی برای خود نیندوخت و از بیت المال برای خود برنداشت اما در حلقه های اطراف ایشان فساد هست که با یک همت بلند و یا حسین گفتن و خرد جمعی می توان با بهره گیری از امکانات موجود در طول 1.5 سال برخی مشکلات و در چشم انداز همه مسائل را حل کرد.



در اقتصاد عقب هستیم



باهنر گفت: با یک سری برنامه می توان رشد اقتصادی را ممکن کرد زیرا مسائل بین المللی بن بست ندارد و با یک دیپلماسی رسمی و برخی جاها غیر رسمی فعال می توان از مشکلات فارغ شد و عقب ماندگی اقتصاد را جبران کرد.



وی بیان کرد: هدفمندی یارانه ها پروژه ای اجتناب ناپذیر است و هر چقدر دیر شود مردم ضرر می کنند اما دو اختلاف بین مجلس و دولت هست اینکه می خواهند آن را یکباره اجرا کنند که ما گفتیم مردم تحمل آن را ندارند و باید در پنج سال اجرایی شود و دوم اینکه قرار بود 50 درصد یارانه ها به مردم، 30 درصد به تولید و 20 درصد در هزینه های عمرانی مصرف شود که دولت همه را به خانواده ها داد و از بانک مرکزی هم پنج هزار میلیارد تومان قرض کرد و به تولید هم چیزی نرسید.



باهنر یادآورشد: باید مرحله اول این طرح آسیب شناسی شود زیرا امروز برخی پشیمان هستند و می گویند یارانه نمی خواهیم تورم مانند گذشته شود و اگر امروز رئیس جمهور می گوید 250 هزار تومان به مردم بدهیم متاسفانه بقیه حرف را نمی زند که اگر این اتفاق بیفتد بنزین هشت برابر می شود و مردم باید از جیب دیگرشان 400 هزار تومان بپردازند و اگر گازوئیل لیتری دو هزار تومان شود دیگر کشاورزی و تولید می خوابد و باید فقط طلا بکاریم تا سودآور باشد و در این صورت نه خانوارها و نه بنگاهها طاقت آن را ندارند.



وی گفت: مبلغ فعلی یارانه باید ادامه یابد و قطع نشود اما به جای اضافه کردن آن می توان بخشی را به صورت خدمات ارائه کنیم و مثلا درمان را مجانی کنیم زیرا امروز یک بیماری قبلی و بیماری سرطان میلیون ها تومان هزینه دارد و مردم را از زندگی ساقط می کند.



حلقه انحراف خطرناک است



نامزد احتمالی ریاست جمهوری در مورد حلقه انحرافی در کشور هم گفت: یک حلقه انحرافی در کشور وجود دارد که اگر قدرت بگیرد خطرناک تر از فتنه است هر چند امروز این حلقه انحراف عددی نیست و باید در مورد خصوصیات آن بیشتر صحبت شود.



وی افزود: در انتخابات پیش رو باید کسی را انتخاب کنید که ضعف رئیس جمهور قبلی را نداشته باشد، رئیس جمهور آینده باید رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر باشد و با برنامه و دیپلماسی تعاملی به اوضاع سرو سامان دهد.