۲ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸

رضازاده: تصادف در محور ارومیه - سلماس ۴ فوتی برجا گذاشت

ارومیه - رییس اورژانس آذربایجان غربی گفت: تصادف مرگبار تریلی با پراید در محور ارومیه - سلماس موجب فوت ۴ نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده ظهر سه شنبه یک حادثه رانندگی شدید برخورد خودروی پراید با تریلی در محور ارومیه به سلماس، نرسیده به روستای آب‌گرم رخ داد.

وی با بیان اینکه بلافاصله پس از اعلام حادثه، یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد، افزود: متأسفانه در این سانحه چهار نفر جان خود را از دست دادند.

رضازاده گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، یک نفر از فوتی‌ها راننده تریلی بوده که بر اثر قیچی کردن تریلی جان باخته و سه نفر دیگر از فوتی‌ها سرنشینان خودروی پراید بودند که در پی شدت حادثه زیر تریلی گرفتار شده و در صحنه فوت کردند.

وی ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه تلخ، بر لزوم رعایت سرعت مطمئنه، توجه به شرایط جاده‌ای و ایمنی رانندگی به‌ویژه در محورهای پرتردد تأکید کرد.

