به گزارش خبرگزاری مهر، این کمیته در قالب چهار کارگروه تخصصی «محتوای دیجیتال»، «رسانههای سنتی»، «رویدادها و ارتباطات مردمی» و «پایش، ارزیابی و رصد» فعالیت میکند و مأموریت آن افزایش آگاهی عمومی، تقویت مشارکت انتخاباتی و صیانت از آرامش فضای رسانهای استان است.
اعضای این کمیته متشکل از مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی، فرهنگی، رسانهای و نهادهای مرتبط استان البرز هستند.
جلسات کمیته اطلاعرسانی انتخابات استان بهصورت منظم و دو هفته یکبار برگزار میشود و مصوبات آن در چارچوب قوانین و مقررات برای دستگاههای ذیربط لازمالاجراست.
دبیرخانه کمیته اطلاعرسانی انتخابات در استانداری البرز مستقر بوده و برنامههای اطلاعرسانی انتخابات در چهار محور آگاهیبخشی و آموزش، انگیزهبخشی، ترغیب و بسیج نهایی رأیدهندگان و یادآوری تا روز انتخابات طراحی و اجرا میشود.
