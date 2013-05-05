نمایندگان رجل سیاسی هستند/آمریکا وجهه خود را مقابل ما از دست داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان فتحی پور درباره تعدد کاندیداهای یازدهمین دوره ریاست جمهوری گفت: اگر تعدد کاندیداها موجب تنوع برنامه ها باشد ، یقینا کمک بهتری به خلق حماسه سیاسی خواهد کرد، ولی اگر نه ، این تعدد کاندیداها فقط شکل ظاهری باشد و به عبارتی هر10 نفر یکی باشد آن موقع مسلما آن چیزی که فضای سیاسی کشور را بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد داد ، فضای تخریب و تفرقه ، اختلاف و سهم خواهی خواهد بود.



این کاندیدای ریاست جمهوری ادامه داد: از طرفی تعدادی از کاندیداها با تعدد نامزدها نظر مخالف داشته و چندان رغبتی به غیر از حلقه محدود خود به حضور دیگر داوطلبان نمی دهند.

فتحی پور با بیان اینکه متاسفانه در کشور ما چند سالی است ؛عده ای انتخابات ریاست جمهوری را به یک شرکت سهامی خاص تبدیل کرده اند، گفت: آنها معتقدند سهامدارانشان نیز از 7- 8 نفرنباید بیشتر باشد و برای این سهامدارای سابقه و پیشینه سیاسی و مدیریتی و اجرایی شان را به عنوان شرط تعریف کرده اند و به این معتقدند که چون ما 34 سال است که فلان مسئولیت و فلان مدیریت را بر عهده داشته ایم بنابراین انتخابات ریاست جمهوری نیز باید صرفا دربین این افراد در چرخش باشد.

وی در ادامه ، استدلال خود را با طرح یک پرسش ارائه داد و گفت: حال پرسش مردم از آقایان این است: آیا شما که الان نامزد ریاست جمهوری شده اید، معنی اش این نیست که به وضع موجود انتقاد دارید و انتقادتان را هم صریح اعلام می دارید و اگر این همه انتقاد می کنید آیا شما در طی 34 سال مسئولیت خود در بوجود آمدن وضع موجود با آن همه سوابق هیچ سهمی ندارید؟

و اگر این سابقه را دارید و به آن هم آگاه هستید چرا بیان نمی کنید و اندازه اش را مشخص نمی کنید و اعلام نمی کنید که از عملکردتان پشیمان هستید یا نیستید؟

اعضای پارلمان جزء رجل سیاسی هستند

فتحی پور درباره تعریف رجل سیاسی به عنوان یکی از ویزگی های اصلی تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان نظر خود را اینگونه ارائه کرد: من نمی خواهم خود را رجل سیاسی بنامم یا نه، تشخیص این امر به عهده مرجع دیگری است ولی این را خدمتتان عرض کنم که در بسیار ی کشورها ی جهان که اتفاقا از لحاظ توسعه اقتصاد و جایگاه بین المللی وضعیت مطلوبی هم دارند شیوه حکومتشان پارلمان تاریسمی می باشد ، یعنی تا طرف نماینده نباشد نمی تواند نخست وزیر باشد.

این کاندیدای ریاست جمهوری ادامه داد: در این مورد باید به سابقه قانون گذاری و تفکیک قوا نیز اشاره کنم که مورد نظر خاص رهبری است.

جریان فتنه خود را طلبکار و نظام را بستانکار کرد

ارسلان فتحی پور که این روزها خود را برای حضور در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری آماده می کند درباره جریانات اتفاق افتاده در انتخابات گذشته تصریح کرد: من علاقه ندارم که اگر در مقابل نظام یک فداکاری ای کردیم یا وظایف خود را انجام دادیم آن را به رخ کشیده و حساب خودمان را بستانکار و حساب نظام را بدهکار کنیم. این امر از نظر من زشت و مذموم است.

وی خاطر نشان کرد: اگر کسانی بخواهند این را مبنای اخاذی و یک نوع امتیاز طلبی برای خود نشان دهند من می گویم آن موقع هر فردی که این ادعا را دارد ، کارنامه عملی اش را بیاورد تا در ترازوی عدالت و انصاف وزن کشی شود تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.



هر شخص یا جریانی با ولایت مطلقه فقیه زاویه داشته باشد جریان انحرافی است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اعتقاد و التزام فکری و عملی به اصل ولایت مطلقه فقیه اظهار داشت: من اعتقاد دارم هر شخص یا جریانی که با ولایت مطلقه فقیه زاویه داشته باشد و در تبیعیت بی چون و چرا از ایشان نباشد، دچار انحراف شده است.

حالا فرقی نیم کند چه نامی بر آن می گذاریم ؛ جریان انحرافی، ضد انقلاب ، فتنه و امثالهم م... ولی هرکسی در خط اطاعت مطلق از رهبری باشد ما نمی توانیم ، جریان را از نظام جدا بدانیم ، حال افراد وضعیت خود را با این ملاک بسنجند.

آمریکا وجهه خود را در مقابل ما از دست داده است

فتحی پور درباره ارتباط با آمریکا ضمن بیان تعریف از شرایط فعلی ایران و آمریکا گفت : سی سال قبل هیمنه ای که از آمریکا مقابل ما نشان داده شد ، مثل هیمنه یک مرد قوی هیکل درشت اندام قلدر در مقابل یک کودک ده ساله بود.

آن موقع هم آنها اعتماد به نفس بیشتری داشتند و هم برخی از دشمنان و عناصر داخلی سعی می کردند روحیه خود باوری و مقاومت مارا تضعیف بکنند. و تحلیلشان بر این بود که وضعیتشان خیلی بهتر از ماست. ولی در زمان حال ، نسبت ما با آنان نسبت یک آدم بالغ ، رشید و توانمند در مقابل یک آدم میان سال و تا حدودی پیر و فرتوت شده که رو به افول است. پس طبیعی است که در چنین وضعیتی نه آنها تکبر سابق را می توانند، داشته باشند و نه ما آن کودک 10 ساله بی اعتماد به نفس هستیم که در مقابل آنها کم بیاوریم و بلرزیم. بنابراین در چینن شرایطی اگر بخواهند از موضع قلدری حرف بزنند ما با پس گردنی جوابشان را می دهیم.

وی اضافه کرد: می گوییم هرکاری می توانید ، بکنید چون تا بحال هرکاری که می توانستید، کردید ولی اگر از اسب غرور و قلدری پیاده شوید و زانوی ادب زمین بگذارید ما محترمانه حرفمان را می زنیم و صدق و کذب رفتارشان را از یاد می بریم. در صورت صادقانه بودن همکاری می کنیم و در صورت منافقانه بودن ، آش همان است و کاسه همان .

