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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۹:۱۹

حاشیه پرسپولیس - سپاهان؛

انفجار نارنجک بین هواداران پرسپولیس چند نفر را مجروح کرد

انفجار نارنجک بین هواداران پرسپولیس چند نفر را مجروح کرد

در حالی که نیمه دوم بازی پرسپولیس و سپاهان در جریان بود، انفجار یک نارنجک بین هواداران پرسپولیس باعث مجروح شدن چند هوادار این باشگاه تهرانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایق ابتدایی نیمه دوم دیدار فینال جام بیست و ششم بین تیم های پرسپولیس و سپاهان در حالی سپری می شد که انفجار یک نارنجک بین هواداران پرسپولیس برای دقایقی سکوها را به تنش کشاند. در این اتفاق دو هوادار پرسپولیس مجروح شدند که توسط ماموران به اورژانس منتقل شدند. بعد از انفجار این نارنجک که پرسپولیسی ها اعتقاد داشتند از سوی هواداران سپاهان پرتاب شده است، درگیری شدیدی بین دو گروه بوجود آمد.

در این بین پرتاب برخی اشیا عکاسان و خبرنگاران را هم در امان نگذاشت و مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرد. خبرنگاران در شرایط در جایگاه خود مستقر شده اند که بازهم به علت حضور برخی افراد ناشناس، تعدادی از خبرنگاران سرپا ایستاده اند!

کد مطلب 2047957

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