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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۹:۲۱

در گفتگوي تلفني وزراي خارجه ايران و سوريه

صالحی حمله رژيم صهيونيستي به خاك سوریه را شدیدا محکوم کرد

صالحی حمله رژيم صهيونيستي به خاك سوریه را شدیدا محکوم کرد

وزير خارجه سوريه در گفتگوي تلفني با وزیر امور خارجه کشورمان تحولات اخير سوريه و حمله رژيم صهيونيستي به خاك اين كشور كه باعث كشته و زخمي شدن بسياري از مردم بيگناه شد را تشريح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وليد المعلم وزير امورخارجه سوريه عصر امروز در تماس تلفني با علی اکبرصالحي وزير امور خارجه كشورمان در خصوص آخرين تحولات سوريه با وي گفتگو کرد.


وزير خارجه سوريه در اين گفتگوي تلفني تحولات اخير سوريه و حمله رژيم صهيونيستي به خاك اين كشور كه باعث كشته و زخمي شدن بسياري از مردم بيگناه شد را تشريح کرد.

صالحي نيز با محكوم كردن شديد حمله رژيم صهيونيستي به خاك اين كشور و هتك حرمت مراقد شخصيتهاي اسلامي از سوي گروههاي تروريستي، ضمن تمجيد از مقاومت سوريه در مقابل توطئه دشمنان مغايرت اينگونه اقدامات وحشيانه  با اصول اوليه انساني و بشري را خاطر نشان ساخت.

چگونگي حل بحران سوريه از طرق مسالمت آميز و تحقق فرآيند گفتگوي ملي به عنوان تنها راه قابل قبول براي حل و فصل بحران سوريه از ديگر محورهاي مورد گفتگوي دو وزير بود.
 

کد مطلب 2047958

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