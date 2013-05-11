مشائی برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار رحیم مشائی مشاور رئیس جمهور که به همراه احمدی نژاد وارد ستاد انتخابات کشور شده بود ثبت نام کرد.
مشائی متولد 1339 از رامسر و دارای مدرک مهندسی الکترونیک و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل از دانشگاه پیام نور است.
وی در زمان تصدي "محمد محمدي ري شهري" بر وزارت اطلاعات، مسئوليت "مناطق بحراني کشور" را عهده دار بود. او همچنين از موسسين "موسسه مطالعات علمي" وابسته به وزارت اطلاعات است که عمده فعاليت اش تحقيق و پژوهش و ارائه راهکار در خصوص مسائل قوميت هاي ايراني، شناخت بيشتر آنان و همبستگي ملي است. وي سپس به وزارت کشور رفت و در دوران تصدي علي محمد بشارتي مديرکل اجتماعي وزارت کشور شد و از آنجا به صداوسیما رفت و سرپرستی راديو پيام را بر عهده گرفت و پس از حضور احمدی نژاد در شهرداری تهران به عنوان رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران مشغول به کار شد.
رييس مركز مطالعات جهاني شدن، جانشين رئيس جمهور در شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور، عضو شوراي فرهنگي دولت، نماينده رئيس جمهور در شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، عضو کميسيونهاي اقتصاد وف رهنگي دولت و در آخر رياست كميته عالي در مورد طرح خط لوله گاز ايران-پاكستان-هند، از جمله دیگر مشاغل این کاندیدای انتخاباتی است.
به گزارش خبرنگار مهر تاکنون حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش، علی اکبر جوانفکر مشاور رئیس جمهور و مدیرعامل سابق ایرنا، روح الله احمدزاده کرمانی معاون اسبق رئیس جمهور، علیرضا علی احمدی وزیر اسبق آموزش و پرورش از جمله چهره های دولتی هستند که تاکنون ثبت نام کرده اند.
نظر شما