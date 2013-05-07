به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته پنجم و پایانی دور رفت لیگ برترکشتی فرنگی تیم فولاد ماهان در اصفهان مقابل میهمان خود هیات خوزستان با نتیجه 6 بر یک پیروز شد.

در این دیدار به جز فرشاد علیزاده در وزن 84 کیلوگرم که نتیجه را به حریف خوزستانی خود واگذار کرد، سایر نفرات ماهان صاحب پیروزی شدند. محمد فقیری در وزن 55، عبدالمحمد پاپی در وزن 60، حمید زارع در وزن 66، هادی علیزاده در وزن 74، داوود گل نیرنگ در وزن 96 و بشیر باباجان‌زاده در وزن 120 کیلوگرم برای فولاد ماهان به پیروزی دست یافتند.

دیگر دیدار این هفته قرار بود بین تیم‌های پرسپولیس تهران و هیات کشتی فارس برگزار شود که این مسابقه لغو شد تا فولاد ماهان که در میان 5 تیم لیگ برتری بیشترین پیروزی را کسب کرده، عنوان قهرمانی نیم فصل را به دست آورد.

خوزستانی‌ها در دو وزن 66 و 96 نماینده‌ای نداشتند و به این ترتیب حمید زارع و داوود گیل نیرنگ بدون انجام کشتی پیروز میدان شدند. در حالیکه این هفته تیم صبای قم استراحت داشت، زمان دیدار تیم‌های پرسپولیس تهران و هیات کشتی فارس نیز متعاقبا اعلام می شود.

نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است: (اسامی تیم خوزستان در ابتدا آمده است)

55 کیلوگرم: داریوش مقصودی - محمد فقیری، برنده (صفر - 2 و صفر- یک)

60 کیلوگرم: علی اطرافچی - عبدالمحمد پاپی، برنده (صفر- یک و صفر- یک)

66 کیلوگرم: نماینده نداشت - حمید زارع، برنده

74 کیلوگرم: رسول گرمسیری - هادی علیزاده پورنیا، برنده (صفر - یک و صفر - یک)

84 کیلوگرم: مهدی هدایی، برنده - فرشاد علیزاده (یک - صفر علیزاده بدلیل مصدومیت ادامه نداد)

96 کیلوگرم: نماینده نداشت - داود گیل نیرنگ، برنده

120 کیلوگرم: پارسا نظری - بشیر باباجان‌زاده، برنده (یک - صفر، صفر - 2 و صفر - یک)

