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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۰۳

برای مسابقات چین و کره جنوبی؛

دروازه‌بان تیم ملی فوتسال کنار گذاشته شد/ تکلیف مربی مستعفی مشخص نیست

دروازه‌بان تیم ملی فوتسال کنار گذاشته شد/ تکلیف مربی مستعفی مشخص نیست

مصطفی نظری دروازه‌بان تیم ملی فوتسال ایران از سوی سرمربی تیم برای تورنمنت چین و مسابقات داخل سالن آسیایی کنار گذاشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نظری و امیر فراشی هفته گذشته و در جریان تمرین تیم ملی فوتسال با همدیگر درگیر شدند که این درگیری با واکنش کمیته فوتسال و " خسوس کاندلاس" سرمربی تیم ملی مواجه شد تا این دو نفر تا اطلاع ثانوی از حضور در تمرینات منع شوند.

با این حال خسوس تصمیم گرفت نظری را از اردوی تیم ملی برای تورنمنت چین و مسابقات آسیایی کنار بگذارد. رضا لک مربی تیم ملی با تایید این مطلب به خبرنگار مهر، گفت: طبق تصمیم قرار شد نظری در این اردو همراه تیم ملی نباشد و بعد از مسابقات آسیایی، در صورت نیاز می‌تواند به تیم ملی برگردد.

لک درباره استعفای امیر فراشی هم تاکید کرد: قرار بود فراشی روز دوشنبه با خسوس صحبت کند ولی او به یکباره استعفا داده است. هنوز معلوم نیست فراشی به تیم ملی برگردد یا خیر. او باید با سرمربی تیم ملی در این باره صحبت کند.

کد مطلب 2049072

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