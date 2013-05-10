مصطفی نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت مذاکراتش با باشگاه السد قطر اظهار داشت: پیش از این قرار بود فقط برای مسابقات جام باشگاههای آسیا به السد بروم ولی نماینده این باشگاه اخیرا پیشنهاد جدیدی را مطرح کرده است که این پیشنهاد فراتر از توافقات اولیه است.
وی افزود: در پیشنهاد جدید قطریها حضورم در لیگ فوتسال قطر هم پیش بینی شده است و در صورتی که مشکلی پیش نیاید با تیم السد در لیگ قطر با یک قرارداد خوب به میدان خواهم رفت. البته آنها حتی پیشنهاد برپایی یک آکادمی دروازهبانی را هم به من دادهاند تا در کنار بازی در لیگ قطر، به تعلیم و آموزش دروازهبان هم مشغول شوم.
دروازهبان تیم ملی فوتسال ایران در پایان گفت: هنوز به پاسخ رسمی به پیشنهاد السد ندادهام و قرار است پس از بررسی همه جانبه و تا چند روز آینده مذاکراتم را نهایی کنم.
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