27 اردییبهشت پایان مهلت ثبت نام در چهاردهمین دوره مسابقات ملی مهارت

حسن عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: ثبت نام از متقاضيان شركت در اين دوره از مسابقات از تاریخ 15 فروردین ماه گذشته در 29 رشته آغاز شده و علاقه مندان به شرکت در این دوره از مسابقات می توانند حداکثر تا تاریخ 27 اردیبهشت با مراجعه به نزدیکترین مرکز آموزش فنی و حرفه ای محل سکونت خود نسبت به ثبت نام اقدام کنند.



وی افزود: 29 رشته شامل پلی مکانیک، تاسيسات الکتريکی، فناوری اطلاعات – راهکارها نرم افزاری براي تجارت، آجرچينی، كاشيكاری ديوار و كف، طراحی گرافيك، الكترونيك، مكاترونيك، تبريد و تهويه، لوله كشی و گرمايشی، كابينت سازی (چوبی)، طراحی وب، طراحی مهندسی مكانيك، رباتيك، فناوری خودرو، صافكاری خودرو، نقاشی خودرو، تراش CNC، فرز CNC، طراحی فضای سبز، اتصالات چوبي، ساخت و توليد، جواهرسازی، كنترل صنعتی، فناوری اطلاعات – مديريت سيستمهای تحت شبکه، جوشكاری، آشپزی، قنادی (شيرينی پزی)، فناوری مد (خياطی) برای این دوره پیش بینی شده است.

وی در خصوص شرایط سنی شرکت کنندگان گفت: در رشته های ساخت و توليد تیمی و مكاترونيك متولدين 11 دی ماه 1368 به بعد و برای ساير رشته ها متولدین 11 دیماه 1371 بعد مجاز به شرکت در مسابقات هستند.



عزیزی در ادامه یادآور شد: مسابقات مهارت هرساله در سه مرحله شهرستانی، استانی و ملی برگزار می شود که مرحله شهرستانی این دوره از مسابقات مهارت در سوم خرداد ماه، مرحله استانی سی و یکم مردادماه تا اول شهریورماه و مرحله کشوری در انتهای مهرماه سال جاری برگزار می شود.



مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز ايجاد زمینه مناسب برای تبادل اطلاعات فنی و تجارب حرفه‌ای، ايجاد بستر مناسب برای ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای كشور تا سطح مهارت‌های جهانی، شناسايی كمبودها در آموزش‌های فنی وحرفه‌ای و برنامه‌ريزی برای رفع آنها، شناسايی و معرفی افراد ماهر و نخبه به صنايع و بنگاه‌های اقتصادی و ارتقای سطح استانداردهای آموزش مهارت در كشور را از جمله اهداف برگزاری مسابقات مهارت برشمرد.

وی افزود: جوانان ماهر شامل کارآموزان و آموزش ديدگان آموزش فنی وحرفه ای، هنرجويان آموزش و پرورش در رشته های کار و دانش، فنی و حرفه ای و نظری، دانشجويان آموزشکده های فنی و حرفه ای و آموزش عالی و همچنين کارگران واحدهای صنعتی و صنفی می توانند در اين دوره از مسابقات ملی مهارت شرکت کنند.

