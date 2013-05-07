به گزارش خبرنگار مهر، بیانیه تشکیل «سازمان فرهنگی، هنری کشورهای فارسی‌زبان» ظهر امروز سه شنبه 17 اردیبهشت و در محل برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به امضای سیدمحمد حسینی و میرزا شاهرخ اسراری وزرای فرهنگ ایران و تاجیکستان رسید.

با امضای این بیانیه از سوی سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان و میرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان، سازمان فرهنگی، هنری کشورهای فارسی‌زبان رسماً فعالیت خود را در تهران آغاز کرد. پیشتر سیدمخدوم رهین وزیر فرهنگ و اطلاعات جمهوری اسلامی افغانستان این بیانیه را امضا کرده بود.

هدف از تشکیل سازمان یادشده، نهادینه ساختن سیاست ها و برنامه های مشترک کشورهای فارسی زبان ایران، تاجیکستان و افغانستان در خصوص فرهنگ، هنر و ادبیات عنوان شده است. همچنین بر اساس یکی از بندهای بیانیه «سازمان فرهنگی ـ هنری کشورهای فارسی زبان»، حجت الله ایوبی رئیس سابق موسسه فرهنگی اکو، از ایران به عنوان رئیس این اتحادیه انتخاب شد.

وی مامور شده ظرف یک ماه از تدوین این بیانیه، پیش نویس اساسنامه این سازمان و نحوه فعالیت آن را تهیه و آن را برای تائید نهایی و آغاز به کار رسمی سازمان مذکور، به نمایندگان دو کشور دیگر (افغانستان و تاجیکستان) ارائه کند.

وزرای فرهنگ ایران و تاجیکستان در نشست مشترکی که با هدف امضای بیانیه تشکیل «سازمان فرهنگی، هنری کشورهای فارسی‌زبان» در محل پاویون نمایشگاه کتاب تهران در مصلی برپا شده بود، ضمن اشاره به مشترکات فرهنگی میان دو کشور و نیز کشور افغانستان، ابراز امیدواری کردند این سازمان جدیدالتاسیس بتواند در پیشبرد اهداف فرهنگی هر سه کشور و نیثز تقویت پیوندهای میان هر سه ملت موثر باشد.

پیشتر حجت‌الله ایوبی به خبرنگار مهر گفته بود که به زودی سازمان فرهنگی، هنری کشورهای فارسی‌زبان فعالیت خود را در تالار و نگارخانه ساختمان موسسه فرهنگی اکو در تهران آغاز می کند.