گازرسانی به 890 روستای مازندران در دولت نهم و دهم/ مقاوم سازی 117 هزار واحد مسکونی روستایی

سيد علي اكبر طاهايي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دولت نهم و دهم شاهد لوله گذاري هزار و 100 كيلو متر آب شرب روستايي و گاز رساني به بيش از 890 روستا در مازندران بوده ايم.

وي به نيروگاه هزار مگاواتي برق سياه بيشه كه با دستور رئیس جمهور بيش از هزار ميليارد تومان اعتبار در آن صرف شد، اشاره كرد و گفت: دو بيمارستان فوق تخصصي آمل و چالوس آماده بهره برداري و اعتبار تجهيز آن در حال پيگيري است.

طاهايي به افتتاح قطعه چهارم آزاد راه تهران شمال با حضور رئیس جمهور در فروردين ماه امسال اشاره كرد و ياد آور شد: احداث قطعه سه و چهار اين پروژه در جلسه دولت روز چهارشنبه مطرح خواهد شد.

وي به دستاوردهاي دولت نهم و دهم در حوزه آموزش عالي در مازندران اشاره كرد و اعلام داشت: ارتقا دانشكده نوشيرواني، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي ساري و شعبه علم وصنعت بهشهر به دانشگاه و تاسيس دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل در سفر چهارم رئیس جمهور به مازندران بوده است.

طاهايي، احداث پروژه هاي مسكن مهر را از دستاوردهاي ارزشمند دولت نهم و دهم برشمرد و عنوان كرد: 44 هزار واحد از اين پروژه ها تاكنون در مازندران بهره برداري شد و 50 هزار واحد مسكن مهر خود مالكي نيز در استان فعال شد.

طاهايي توسعه فضاهاي ورزشي، مقاوم سازي 117 هزار واحد مسكن روستايي، افزايش توليد محصولات كشاورزي و فعاليت هاي شيلاتي و توسعه زراعت چوب را از ديگر اقدامات دولت نهم و دهم برشمرد و ياد آور شد: پرورش قزل آلا در آب درياي خزر در قالب قفس دريايي طي امسال در مازندران مورد بهره برداري قرار گرفت كه در جريان سفر چهارم به دنبال تامين اعتباري به منظور گسترش فعاليت هاي آبزي پروري استان هستيم.

وی بیان داشت: سفرهاي استاني فرصتي ارزشمند براي توسعه زيرساختها، شكوفايي ظرفيت هاي منطقه اي و عمران و آباداني كشور است.

وي با بيان اينكه هر سفر استاني در راستاي پاسخگويي به نيازهاي جديد و پيگيري مصوبات قبلي صورت مي پذيرد، بيان داشت: به اين منظور رئیس جمهور با حضور در مركز استان، شخصا در جلسه دولت، كارگروه هاي تخصصي كشاورزي و معدن شركت خواهد كرد و برخي معاونان وی و اعضاي دولت به شهرستانها سفر خواهند کرد.

استاندار مازندران گفت: در ادوار دولت هاي پيشين هزار و 800 كيلومتر راه روستايي در مازندران به بهره برداري رسيد، در حالي كه در دولت نهم و دهم به تنهايي بيش از هزار و 600 كيلومتر راه روستايي در سراسر استان احداث شد.

وي ادامه داد: از ابتداي انقلاب تا آغاز دولت نهم و دهم، 700 مدرسه در مازندران احداث شد اين در حالي است كه در دولت احمدی نژاد به 400 رسيد.

مازندران، چهارشنبه هجدهم اردیبهشت میزبان سفر چهارم دولت است.

