بانک اطلاعات تالابهای کشور راه اندازی شد

محسن سلیمانی روزبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این بانک به منظور ایجاد مرجع جامعی برای مدیران، متخصصان، محققان و علاقه مندان به حوزه تالاب ها راه اندازی شده است.

به گفته وی، ساماندهی بهینه داده ها و اطلاعات گردآوری شده تالابها، تغییر و اصلاح و به روز رسانی داده ها و اطلاعات تالاب ها به منظور کمک به تصمیم سازی و امکان توسعه پایگاه و پیاده سازی برنامه کاربردی GIS در مراحل توسعه نرم افزار در آینده از دیگر اهداف راه اندازی بانک اطلاعاتی تالاب های کشور است.

مدیر طرح ملی حفاظت از تالابهای ایران اظهار داشت: این بانک اطلاعاتی با جمع آوری داده های جامع و اطلاعات به روز در خصوص تالابهای کشور، می تواند در برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها و اطلاع رسانی های مختص تالابها مورد استفاده قرار گیرد.

سلیمانی گفت: اطلاعات این بانک با بررسی بانک اطلاعات Medwet که در برگیرنده اطلاعات تالابهای حوزه مدیترانه است و با همکاری مشاوران بین المللی ، کارشناسان و متخصصان ملی ذیربط راه اندازی شده است.

وی افزود: این بانک به ساماندهی و پردازش اطلاعات تالابها در دو سطح حوضه آبخیز و سطح تالاب پرداخته و دربرگیرنده حوزه های مطالعاتی مختلف و منابع و مراجع ذیربط در زمینه مدیریت جامع تالابها است.

سلیمانی تصریح کرد: اطلاعات جامعی از انواع پرندگان، خاک، آب، اقلیم و سایر عوامل وابسته به تالابها در این بانک آمده است و نرم افزار این بانک بر اساس داده های ورودی گزارشهای تحلیلی ارائه می دهد.