کتاب نفیس «عالم آل محمد (ع)» در استان مرکزی رونمایی شد

علیرضا حاج علی بیگی٬ در گفتگو با خبرنگار مهر٬ ضمن اعلام این خبر گفت: این کتاب مجموع ۹ مقاله برتر دهمین همایش علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب رضوی است.

وی با بیان اینکه ۱۴ تا ۲۰ اردیبهشت ماه هفته فرهنگ رضوی استان مرکزی نام گرفت٬ افزود: سه هزار جلد از این کتاب چاپ و هزمان با اختتامیه هفته فرهنگ رضوی استان مرکزی رونمایی شد.

نماینده بنیاد امام رضا(ع) در استان مرکزی همچنین از انتشار ویژه نامه هفته فرهنگ رضوی استان مرکزی خبر داد و گفت: این ویژه نامه در یکهزار جلد و به مناسبت هفته فرهنگ استان مرکزی منتشر می شود.

حاج علی بیگی با بیان اینکه ویژه نامه از بخش های متنوعی تشکیل شده است٬ اظهار کرد: ویژه نامه با عنوان «دخیل» و در هشت صفحه به چاپ رسیده است.

وی دلنوشته با عنوان «دلنامه»٬ شعری برای تو سروم٬ معرفی کتاب٬ گفتگو و مصاحبه٬ معرفی امامزاده محمد عابد(ع) با عنوان «همسایه شمالی»٬ احادیث امام رضا(ع) با عنوان «سبک زندگی» و پیام رهبر را از جمله بخش های این ویژه نامه عنوان کرد.

نماینده بنیاد امام رضا (ع) در پایان تصریح کرد: همزمان با اختتامیه هفته فرهنگ رضوی استان مرکزی کاروانی با عنوان «میثاق با ولایت» به سمت بقعه متبرکه امامزاده محمد عابد(ع) پیاده روی می کنند.

نماینده بنیاد امام رضا (ع) در استان مرکزی از حرکت کاروان پیاده روی «میثاق با ولایت» در اختتامیه هفته فرهنگ رضوی خبر داد و گفت: کاروان میثاق با ولایت استان مرکزی عصر جمعه از کیلومتر دو محور اراک - فراهان تا امامزاده محمد عابد(ع) در مشهد میقان را پیاده روی کردند.

نماینده بنیاد امام رضا (ع) در استان مرکزی با اشاره به منویات مقام عظمی ولایت در راستای تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی٬ اظهار کرد: این حرکت گامی موثر در راستای تحقق بیانات رهبر و ترویج فرهنگ زیارت امامزاده واجب التعظیم است.

حاج علی بیگی تصریح کرد: طی این هفته ۳۰ عنوان برنامه متنوع در استان مرکزی برگزار شد.