فراخوان ششمین همایش اخلاق و آداب رضوی در استان مرکزی/ مهلت ارسال آثار تا نیمه مرداد ماه

علیرضا حاج علی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ششمین همایش علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب رضوی از سری برنامه های دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) در استان مرکزی برگزار می شود.



وی ادامه داد: این همایش با اهداف اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فعالیت های فرهنگی و هنری و مذهبی و مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه امام رضا (ع)، تجلیل و تقدیر از محققان و پژوهشگران حوزه فرهنگ رضوی برگزار می شود.



نماینده بنیاد بین المللی امام رضا (ع) در استان مرکزی اظهار کرد: این همایش با موضوعات اخلاق تجارت در سیره و سخنان امام رضا (ع)، اخلاق حاکمیتی یا حاکمیت اخلاق در سیره و سخنان امام رضا (ع) و اخلاق مدیریت در سیره و سخنان امام رضا (ع) برگزار می شود.



حاج علی بیگی با بیان اینکه این همایش به مناسبت میلاد با سعادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) و حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار می شود، خاطر نشان کرد: همایش علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب رضوی برای ششمین سال متوالی به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی برگزار می شود.

مهلت ارسال آثار تا نیمه مرداد ماه



وی با بیان اینکه مهلت ارسال آثار تا نیمه مرداد ماه سال آینده است تصریح کرد: زمان انتخاب آثار برگزیده پایان مرداد ماه و تاریخ برگزاری همایش شناخت اخلاق و آداب رضوی 10 روز آتی است.



نماینده بنیاد بین المللی امام رضا (ع) در استان مرکزی ادامه داد: علاقمندان به شرکت در این همایش برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 33133860-086 تماس یا به نشانی سایت اینترنتی www.RazaviMarkazi.ir مراجعه کنند.



حاج علی بیگی خاطر نشان کرد: علاقمندان به شرکت در این همایش می توانند آثار خود را به نشانی پستی استان مرکزی، اراک، خیابان هپکو، شهرک شهید بهشتی ، فاز 1، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی، دبیرخانه همایش شناخت اخلاق و آداب رضوی یا نشانی پست الکترونیکی Info@razavimarkazi.ir ارسال کنند.