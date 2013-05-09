"کافه انتخابات" در دانشگاه زنجان افتتاح شد

محسن شرکایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کافه انتخاباتی دانشگاه زنجان دارای یک غرفه مناظره برادران، یک غرفه مناظره خواهران و یک غرفه بُرد انتخاباتی است.

وی با بیان اینکه این کافه به همت بسیج دانشجویی دانشگاه مقابل درب ورودی سلف مرکزی مستقر است ادامه داد: نماینده کاندیداهای ریاست جمهوری در استان زنجان، در هر یک از غرفه‌ها حضور یافته و به مناظره و بحث با دانشجویان خواهند پرداخت.

شرکایی مدت زمان فعالیت کافه انتخاباتی دانشگاه زنجان را تا 25 اردیبهشت ‌ماه عنوان کرد و افزود: بحث‌های انتخاباتی داغ و به‌ روز رسانه‌های ملی و محلی در غرفه بُرد یادداشت شده و تحلیل آن توسط دانشجویان در قسمت دیگری از برد نوشته خواهد شد.



مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان افزود: "نامزد‌نامه" برنامه دیگر کافه انتخاباتی است که دانشجویان باید در مورد اظهارات اخیر کاندیداهای ریاست جمهوری اعلام نظر کنند.



شرکایی با بیان اینکه منویات مقام معظم رهبری درباره انتخابات اولویت جدی این کافه‌ دانشجویی است ادامه داد: موضوع روزانه از قبل تهیه و اعلام می‌شود، برای مثال موضوع امروز "چرایی حضور در انتخابات 92" است.



