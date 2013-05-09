۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۳۳

یک عضو دولت ائتلافی ایتالیا:

پرونده تخلف مالیاتی برلوسکنی تاثیری بر دولت ندارد

"مائوریتزیو لوپی" وزیر حمل و نقل ایتالیا و عضو حزب "سیلویو برلوسکنی" گفت پرونده تخلف مالیاتی نمی تواند باعث تزلزل دولت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام دولت ائتلافی ایتالیا از جناح راست میانه مدعی شد حکم 4 سال زندان "سیلویو برلوسکنی" به جرم تخلفات مالیاتی بر آینده دولت جدید این کشور تاثیری ندارد.

"مائوریتزیو لوپی" وزیر حمل و نقل ایتالیا و عضو حزب برلوسکنی با بیان این مطلب گفت دولت ائتلافی راست- چپ میانه ایتالیا با وجود فشارهایی که در پی به جریان افتادن پرونده نخست وزیر پیشین به آن وارد می شود، پابرجا می ماند.

به گفته وی حکم قضایی یک دادگاه نمی تواند دولت یک کشور را تضعیف کند. گفتنی است برلوسکنی رهبر جریان راست میانه و حزب آزادی مردم ایتالیا (PDL) هر چند عضو دولت ائتلافی به نخست وزیری "انریکو لتا" نیست، اما قدرت ساقط کردن دولت ائتلافی را دارد. 

