همایش "راهکارهای عملی تحقق حماسه‌ اقتصادی" در لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاحورزی ظهر پنج شنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: این همایش با همکاری دفتر نماینده ولیفقیه در استان لرستان برگزار می شود.
وی ادامه داد: همایش "بررسی راهکارهای عملی تحقق حماسه اقتصادی" روز سهشنبه 24 اردیبهشت ماه سالجاری ساعت 9 صبح در سالن آمفیتئاتر مرکزی دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان برگزار خواهد شدو
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به اقتصاد در شرایط کنونی و همچنین تأکیدی که از سوی مقام معظم رهبری در همین زمینه وجود دارد، افزود: بدون شک اولین گام در تحقق یافتن شعار امسال و هر برنامهی دیگری، بررسی راهکارهای عملی و البته منطقی آن است که در همین راستا همایش مذکور برگزار میشود.
وی تصریح کرد: خوشبختانه نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد هم دغدغههای اقتصادی دارند که تألیف آثاری در این زمینه از سوی ایشان به خوبی نشاندهنده این حساسیت است و همین مسئله باعث گردید تا در اجرای این همایش از همکاری و همراهی مفید ایشان هم بهرهمند شویم.
سلاحورزی با تأکید بر ضرورت همکاری همگانی برای خلق حماسه اقتصادی گفت: بدون شک استفاده از نظرات و دیدگاههای متخصصان و آگاهان به حوزه اقتصاد برای رسیدن به اهدافی که در همین حوزه تبیین شده است، گام بزرگی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد افزود: از جمله مهمانان و سخنرانان این همایش میتوان به سیدهفاطمه مقیمی اشاره کرد که به عنوان بانوی برتر کارآفرین جهان اسلام انتخاب شدهاند.
