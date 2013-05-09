۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۸:۰۴

اعطای تابعیت فلسطینی به قرضاوی/بوسه هنیه بر دستان شیخ

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین در دیدار با رئیس اتحادیه علمای مسلمان جهان به وی تابعیت فلسطینی داد و بر دستان وی بوسه زد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت منتخب فلسطین به شیخ یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان جهان تابعیت فلسطین و گذرنامه دیپلماتیک اعطا کرد. این اقدام در پی سفر قرضاوی به غزه صورت گرفت.

قرضاوی امروز در سفر به غزه با مقامات دولت منتخب فلسطین دیدار کرد. هنیه در دیدار خود با قرضاوی ضمن قدردانی از حمایت های وی از فلسطین دست قرضاوی را بوسید.

رئیس اتحادیه علمای مسلمان جهان نیز اعلام کرد که فلسطین علیرغم تمامی تلاش ها برای از بین بردن قضیه فلسطین، عربی و اسلامی باقی خواهد ماند و پیروز خواهد شد. این اقدامات در حالی صورت می گیرد که قرضاوی اخیرا در خطبه هایی حمایت خود را از ارسال سلاح برای تروریست های سوری اعلام و از آمریکا به خاطر کمک به سلفی های تکفیری قدردانی کرده بود.

 

