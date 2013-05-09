راضی بودم تا پرسپولیس با تمام توان به تبریز می آمد/ یحیی گل محمدی مهاجم من در تراکتورسازی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن آذرنیا شامگاه پنج شنبه در کنفرانس خبری قبل از بازی تیم های تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس تهران در جمع خبرنگاران تبریزی اظهار داشت: پرسپولیس هفته گذشته همزمان با دیدار ما برابر آلومینیوم هرمزگان 120 دقیقه برابر تیم سپاهان بازی کرده و طبیعی است که بدن های بازیکنان این تیم تحلیل رفته است.

وی ادامه داد: ما تیم پرسپولیس را بر اساس نفراتی که همیشه بازی می کنند آنالیز کرده ایم واینکه فردا پرسپولیس می خواهد با ترکیبی دیگر برابر ما بازی کند، چیزی است که من امروز متوجه آن شدم.

آذرنیا که هفته قبل و به دنبال برکناری تونی اولیویرا به عنوان سرمربی تیم تراکتورسازی انتخاب شد، با اشاره به اینکه این تیم مصاف سختی را برابر تیم پرسپولیس پیش رو دارد، یادآور شد: اگر تیم پرسپولیس با نفرات اصلی برابر ما بازی می کرد نتیجه گیری برای تیم تراکتورسازی راحت تر بود اما با این وجود من به بازیکنانم القا کرده ام که به خاطر نام تراکتورسازی و شهرمان مقابل پرسپولیس تا آخرین توان تلاش کنیم و نتیجه خوبی بگیریم.

وی گفت: در فوتبال هیچ کس نمی تواند بگوید که من تیمم را حتما پیروز خواهم کرد اما من این نکته را به بازیکنانم گوشزد کرده ام که در بازی فردا نهایت تلاش خود را به کار بگیرند تا با خاطره ای خوش از لیگ دوازدهم خداحافظی کنیم و رتبه تیم را در جدول بهتر کنیم.

سرمربی تیم تراکتورسازی با بیان اینکه تیمش شانس تکرار عنوان نایب قهرمانی فصل گذشته را دارد، تصریح کرد: کمتر کسی پیش بینی می کرد که در بازی های هفته گذشته و در فینال جام حذفی آن نتایج رقم بخورد اما همه دیدند که سپاهان بازی دو بر یک باخته را در نهایت مقابل پرسپولیس برنده شد و فولادخوزستان که در ورزشگاه آزادی استقلال را شکست داده بود، در خانه خود به این تیم باخت و با این شرایط پیروزی تیم ما مقابل آلومینیوم هرمزگان سبب شد تا برای دومین سال متوالی سهمیه آسیایی کسب کنیم.

وی افزود: ما در هرمزگان در دمای 53 بالای صفر و شرجی زیاد برابر تیم آلومینیوم بازی کردیم و می دانستیم که آنها برای شکست تراکتورسازی وارد زمین شده اند اما لطف خدا، تلاش بازیکنان و رعایت نکاتی که به آنها گوشزد کرده بودیم باعث شد تا با سه امتیاز به تبریز بازگردیم. این را هم بگویم که ما اگر در هرمزگان می باختیم من آذرنیا به عنوان یک سرمربی بومی فدا می شدم.

آذرنیا گفت: در بازی های هفته پایانی نیز هر احتمالی ممکن است و شاید تیم سپاهان برابر آلومینیوم امتیاز از دست دهد که به همین خاطر ما باید برابر پرسپولیس حتما سه امتیاز بگیریم تا اگر خدا خواست به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کنیم.

وی در خصوص یحیی گل محمدی سرمربی مستعفی تیم پرسپولیس اظهار کرد: من یحیی را از 24 سال پیش می شناسم، زمانی که یکی از دوستان بنده به نام مرحوم سادات که دستیار من در تیم تراکتورسازی بود گفت که یک فوتبالیست جوان در قائمشهر هست که می تواند به درد تراکتورسازی بخورد، من هم او بازی او را دیدم و پذیرفتم که او به تراکتورسازی بیاید.

وی ادامه داد: آن موقع من سرمربی و در واقع همه کاره تیم تراکتورسازی بودم و از یحیی خواستم تا به عنوان مهاجم در تیم ما بازی کند، انصافا او هم بازی های خوبی انجام داد و به ما خیلی کمک کرد. یحیی انسانی است که شخصیت بسیار بالایی دارد و اکنون من به او نه به عنوان یک شاگرد بلکه یک دوست نگاه می کنم.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز از ساعت 18 فردا جمعه در ورزشگاه یادگار امام (ره) میزبان تیم پرسپولیس تهران خواهد بود.