به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ویژه حسین مالکی رئیس هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس با محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان عصر روز پنجشنبه برگزار شد و طرفین درباره وضعیت کنونی باشگاه و آینده آن به تبادل نظر پرداختند. حسین مالکی برخی موارد مطرح شده در این نشست را به این شرح اعلام کرد:



1- روند رو به رشد تیم پرسپولیس تا قبل از فینال جام حذفی مثبت ارزیابی شد اما با توجه به ناکامی تیم در فینال جام حذفی، در نظر گرفتن شرایط فعلی و همه جوانب و همچنین استعفای سرمربی پرسپولیس، مقرر شد تحولاتی رخ دهد تا تیم پرطرفدار پرسپولیس به شرایط مطلوبی رسیده و ضمن خروج از وضعیت کنونی به روزهای اوج بازگردد.



2- در این نشست تاکید شد نباید یک شکست تلخ باعث شود تا تمامی موفقیت های گذشته دست اندرکاران و همچنین اقدامات مثبت انجام شده زیر سوال برود. در عین حال تاکید شد که می بایست با اتخاذ تصمیماتی مناسب به گونه ای عمل کرد که از آینده غافل نشده و دوراندیشی های لازم مد نظر قرار گیرد.



3- درباره چهار گزینه سرمربیگری پرسپولیس که در نشست رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل باشگاه توافقاتی انجام شده بود، مباحثی با وزیر ورزش در میان گذاشته شد و اعلام گردید براساس توافق انجام شده قرار است محمد رویانیان بررسی های لازم را درباره چهار گزینه سرمربیگری پرسپولیس انجام داده و پس از دریافت نظرات کارشناسی جمع بندی های صورت گرفته را به هیأت مدیره اعلام نماید. در این جلسه تاکید شد به منظور جلوگیری از هدر رفتن زمان در اسرع وقت گزینه نهایی سرمربیگری معرفی و نسبت به جذب بازیکنان و استارت دوباره تیم اقدام شود.



4- درباره ترمیم اعضای هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس مباحثی مطرح شد و در نهایت با پیشنهاد مالکی و تائید وزیر ورزش مقرر شد دو عضو جدید به ترکیب فعلی اضافه شوند. در این جلسه از زحمات و تلاش های صادقانه مهدی تاج عضو پیشین هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس نیز تقدیر و تشکر شد.



خداحافظی تلخ مهدی مهدوی کیا مورد بررسی قرار گرفت و ضمن ابراز تاسف از خداحافظی غریبانه وی پس از پایان فینال جام حذفی مقرر گردید از مهدی مهدوی کیا به نحوی شایسته تجلیل و قدردانی شود.

