به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی که بعد از استعفایش به همراه پرسپولیس راهی تبریز شده است تا عصر جمعه برای آخرین بار روی نیمکت این تیم بنشیند صبح امروز جمعه در گفتگو با برنامه ورزش و مردم ضمن بازخوانی انچه در چند روز اخیر رخ داده بود گفت: مسئولان باشگاه این نشست را در شرایطی برگزار کردند که از من برای حضور در آن دعوت نشده بود و بدون اینکه نظر من را بپرسند هر چه دلشان خواسته بود در مورد کادر فنی مطرح کرده بودند.

وی با بیان اینکه برخی از حاضرین در این جلسه اصلا عضو کمیته فنی نبوده اند گفت: مسئولان باشگاه همه مخالفان من را در این جلسه جمع کرده بودند و آنها هم به نفع خودشان حرف هایی را زده بودند که با واقعیت مطابقت نداشت. با این حال برای اینکه برخی از این آقایان خودشان منتفع می شدند در این نشست هر چه خواستند گفته بودند. من تیم دوازدهم را تحویل گرفتم و با مشکلاتی که داشت ششم تحویل دادم.

سرمربی مستعفی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه بازیکنان از جدایی اش ناراحت هستند به اتفاقات بازی با سپاهان اشاره کرد و گفت: ما در آن بازی عملکرد خوبی داشتیم و نیلسون که در طول فصل خوب بود دو بار از زوایه بسته گل خورد. من نمی توانم این را هضم کنم که چطور این دو گل را دریافت کردیم. بازی را هم در ضربات پنالتی باختیم. حالا این آقایان چرا و بر چه اساسی به خاطر یک بازی چنین قضاوتی را می کنند مشخص نیست.

گل محمدی ادامه داد: ای کاش یک نیم فصل به من فرصت می دادند و اگر نمی توانستم نتیجه بگیرم آنوقت برکنارم می کردند. تیم ما امسال نامتعادل بسته شده بود و هفت مهاجم داشتیم و یک هافبک میانی نداشتیم. قرارداد من یک سال و نیمه بود اما رفتار ناجوانمردانه ای داشتند و براساس یک شکست در ضربات پنالتی کاری با من کردند که سابقه نداشت. من اگر می خواستم می توانستم در پرسپولیس بمانم اما نمی خواستم بلایی که سر دایی آوردند را سرمن بیاورند. یادتان باشد سر استیلی و دایی چه اتفاقاتی افتاد و در نهایت استیلی انتخاب شد.

وی با بیان اینکه از برخی پیشکسوتان پرسپولیس ناراحت است گفت: استعفا دادم تا آقای رویانیان خیالش راحت شود و دیگر به من فکر نکند و سراغ گزینه های دیگر برود. حاضر نیستم به عنوان نفر دوم کار کنم و اگر هم الان به تبریز آمده ام فقط به خاطر پرسپولیس است و اینکه نمی خواستم این تیم بدون سرمربی برابر تراکتورسازی به میدان برود.