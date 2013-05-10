فلسفه پرسپولیس متزلزل شده است/ با من و علی پروین بازی کردند

حسین عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اتفاقات اخیر باشگاه پرسپولیس و تلاش کمیته فنی برای انتخاب سرمربی جدید اظهار داشت: در سال‌های اخیر اتفاقات زیادی برای پرسپولیس افتاده است که خوشاینده نبوده. پرسپولیس در این چند سال در مدیریت و کادر فنی تزلزل داشته است. همین مسئله باعث شده تا فلسفه این باشگاه یعنی اول بودن در ایران و آسیا و همچنین عجین کردن رفتار حرفه‌ای با مرام پهلوانی متزلزل شود.

وی افزود: امیدوارم این اتفاقات درس عبرتی باشد تا دیگر در پرسپولیس تصمیمات عجولانه و غیر کارشناسی گرفته نشود. تصمیمات باید به دور از منیت و خودخواهی باشد.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه از تصمیمات کمیته فنی برای انتخاب افشین پیروانی و حمید درخشان به عنوان سرمربی جدید این تیم بی خبر است، یادآور شد: من در جلسه حضور نداشتم و نمی‌توانم در این خصوص صحبت کنم. با این حال پرسپولیسی‌ها نباید تصور کنند با تعویض سرمربی همه چیز سر جای خودش بر می‌گردد. مهم این است که سرمربی بتوانند برنامه‌اش را اجرا کند و البته برای اجرای آن مورد حمایت باشگاه قرار داشته باشد.

عبدی در پاسخ به این سئوال که آیا گزینه‌های مطرح شده می‌توانند پرسپولیس را به شرایط مناسب برگردانند، تصریح کرد: به هر حال کمیته فنی حتما معیارهایی را مد نظر داشته که این افراد را انتخاب کرده است. من نمی‌خواهم در اینباره نظر بدهم ولی احساسم این است که باید هرچه سریعتر سرمربی جدید معرفی شود.

وی همچنین درباره عملکرد یحیی گل‌محمدی در پرسپولیس خاطرنشان کرد: پیش از آنکه درباره عملکرد فنی گل‌محمدی صحبت کنیم، باید به تصمیم‌گیری‌های اشتباه او توجه کرد. این تصمیم‌گیری‌ها از بدو ورود گل‌محمدی به پرسپولیس جهت‌دار و احساسی بود. به طوری که با من، علی پروین و حتی مهدی مهدوی‌کیا بازی شد.

عبدی در پایان تاکید کرد: به نظرم گل‌محمدی با تصمیماتش، بیشترین ضربه را به خودش زد. در بعضی برهه‌ها که فشار زیادی به گل‌محمدی وارد می‌شد، تصمیماتش بیشتر به ضرر خودش تمام می‌شد.