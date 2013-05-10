سیزدهمین همایش پیاده روی خانوادگی در خوزستان انجام شد/ خوزستان رکوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید گرشاسبی صبح جمعه در دومین همایش پیاده روی خانوادگی که در محل بلوار ساحلی امام حسین(ع) برگزار شد افزود: استان خوزستان به لحاظ برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی از لحاظ تعداد در کشور رکوردار است.

گرشاسبی اظهار داشت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به توسعه ورزشهای همگانی و دعوت و جلب مردم به امر ورزش با هدف تامین سلامت آنان این مسئله در دستور کار ما قرار دارد.

وی تصریح کرد: آبادان مملو از مردمانی است که به طور دسته جمعی در جهت انجام برنامه های ورزشی به ویژه پیاده روی به طور خودجوش و روزانه اقدام می کنند.

مدیر کل ورزش وجوانان استان خوزستان با اشاره به سه دور سفر وزیر ورزش و جوانان به استان خوزستان و دو سفر وی به شهرهای آبادان و خرمشهر یادآور شد: عباسی وزیر ورزش و جوانان در دو سفری که به شهرهای آبادان و خرمشهر دستورات خوبی را مبنی بر رفع مشکلات ورزشی این دو شهر به ویژه استادیوم 5 مهر آبادان و ورزرشگاه شهید جهان آرا خرمشهر داشتند که امید است با تامین و پرداخت به موقع اعتبارات هر چه زودتر شاهد بهره برداری از این پروژه ها باشیم.

معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان نیز در ادامه این همایش گفت: سالها پیش مقام معظم رهبری دستورات به فرزندان آموزش وپرورشی ما در زمینه تهذیب ،تحصیل و ورزش ارایه کردند که این گفتارها همچنان سرلوحه ی کارهای ما قرار دارد.

بهرام ایلخاص زاده با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری افزود: در آبادان نیز کارها بر همین مبنا به پیش می روند ، همانطور که می دانید حماسه یعنی حضور مردم و حضور شاداب و سرحال مردم می تواند به خلق حماسه سیاسی و اقتصادی منجر شود.

ایلخاص زاده اظهار داشت: هدف گذاری وبرنامه ریزی ما در شهر به طور قطع پشتیبانی از مباحث ورزشی و تلاش در جهت توسعه زیر ساختهای ورزشی خواهد بود.

وی از برگزاری هفتگی مسابقات متنوع ورزشی در سطح شهر، ایجاد پارکهای متعدد، ایجاد پیست های اسکیت و مجموعه ورزشی بانوان به عنوان بخشی از این رویکرد دانست.