به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث اعظمی صبح سه شنبه در حاشیه جلسه نظارت بر تأسیسات گردشگری استان که با حضور نمایندگان دفتر بررسی، اداره اماکن، دادگستری، پلیس امنیت اخلاقی، مدیران انجمن‌های گردشگری و کارشناسان اداره‌کل در محل هتل آزادگان برگزار شد، بر ضرورت سامان‌دهی فعالیت‌های غیرمجاز و افزایش ضریب امنیت در ارائه خدمات گردشگری تأکید کرد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه با بیان اینکه نظارت مستمر بر تأسیسات گردشگری، ضامن حفظ حقوق مسافران و ارتقای کیفیت خدمات است، اظهار کرد: فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه گردشگری نه‌تنها سلامت این صنعت را به مخاطره می‌اندازد، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌کند.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی و انتظامی باید با هم‌افزایی بیشتری در برخورد با این چالش‌ها گام بردارند و زمینه فعالیت سالم و قانونمند در حوزه گردشگری را فراهم کنند.

اعظمی با اشاره به دستور کار این جلسه تصریح کرد: رسیدگی به وضعیت اقامتگاه‌های فاقد مجوز و خانه‌مسافرهای غیرمجاز که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به پذیرش مسافر می‌کنند، یکی از اولویت‌های اصلی اداره‌کل میراث‌فرهنگی است.

وی ادامه داد: سامان‌دهی این واحدها علاوه بر جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی احتمالی، به توزیع عادلانه خدمات گردشگری در استان و ایجاد رقابت سالم میان واحدهای رسمی و دارای مجوز کمک خواهد کرد.

برخورد با تورهای گردشگری غیرمجاز

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه در ادامه بر برخورد قاطع با برگزاری تورهای غیرمجاز تأکید کرد و گفت: برگزاری تورهای گردشگری باید در چارچوب ضوابط قانونی و توسط دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز انجام شود.

اعظمی افزود: فعالیت تورهای بدون مجوز که معمولاً از بیمه و الزامات امنیتی لازم برخوردار نیستند، ریسک سفر را برای گردشگران افزایش می‌دهد و با این موارد به‌طور جدی برخورد قانونی خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان رسمی صنعت گردشگری اظهار کرد: واحدهایی که بر اساس ضوابط قانونی و با دریافت مجوزهای لازم فعالیت می‌کنند، باید مورد حمایت قرار گیرند تا فضای رقابت سالم در این صنعت تقویت شود.

اعظمی در پایان با بیان اینکه گردشگری ویترین فرهنگی و اقتصادی استان کرمانشاه است، گفت: حضور نمایندگان دستگاه قضایی و انتظامی در این جلسه، پیام روشنی برای متخلفان این حوزه دارد که هیچ حاشیه امنی برای فعالیت‌های غیرقانونی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی در کنار انجمن‌های تخصصی گردشگری، با تمام توان از واحدهای رسمی و دارای مجوز که بر اساس ضوابط فعالیت می‌کنند حمایت خواهد کرد تا محیطی امن و حرفه‌ای برای حضور گردشگران در استان فراهم شود.

در این جلسه مقرر شد با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و انجمن‌های مربوطه، فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه گردشگری استان شناسایی و اطلاعات لازم برای برخورد قانونی در اختیار دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و مراجع قضایی قرار گیرد.