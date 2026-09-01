حمیدرضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن استان سمنان در حوزه بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی اظهار داشت: تاکنون ۲۶ هزار و ۹۶۴ واحد مسکونی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت استان با استفاده از تسهیلات کم بهره مقاوم سازی شده است.
وی ادامه داد: برای اجرای این طرح، اعتباری بالغ بر ۱۶۸ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان با بیان اینکه تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی در سال جاری ۵۰۰ میلیون تومان است، گفت: این تسهیلات با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله پرداخت میشود و بخشی از هزینههای ساخت یا مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی را پوشش میدهد.
همتی با اشاره به آمار مسکن روستایی استان بر اساس آخرین سرشماری سال ۱۳۹۵، بیان کرد: تعداد واحدهای مسکونی روستایی استان سمنان بیش از ۴۳ هزار واحد است که تاکنون با همکاری دستگاههای مختلف و همراهی بانکهای عامل، بیش از ۲۳ هزار واحد در روستاها و حدود چهار هزار واحد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت نوسازی شده است.
وی ادامه داد: بر این اساس، حدود ۵۳ درصد از واحدهای مسکونی موجود در روستاهای استان با استفاده از تسهیلات ویژه نوسازی و بهسازی، مقاوم سازی شدهاند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان ارتقای کیفیت مسکن روستایی و مقاوم سازی ساختمانها را از عوامل موثر در کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه دانست و گفت: مقاوم سازی واحدهای مسکونی علاوه بر ارتقای ایمنی، زمینه بهبود سطح رفاه و کیفیت زندگی روستاییان را نیز فراهم میکند.
همتی از افتتاح ۱۰۰ واحد مسکن روستایی در هفته دولت خبر داد و افزود: این واحدها با بهرهمندی از تسهیلات کم بهره معرفیشده از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احداث و آماده بهرهبرداری شدهاند.
وی با اشاره به سابقه اجرای طرح بهسازی مسکن روستایی اظهار داشت: این طرح از سال ۱۳۷۴ توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با هدف ارتقای کیفیت مسکن و بافت روستایی و افزایش سطح ایمنی، بهداشت، رفاه و آسایش روستاییان آغاز شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان ادامه داد: در ادامه این روند، طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی در سال ۱۳۸۴ در هیئت دولت مطرح و در قالب برنامههای چهارم و پنجم توسعه، طرح ویژه بهسازی و نوسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی با اعطای تسهیلات ارزانقیمت به تصویب رسید.
همتی خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح، هر سال پس از ابلاغ سهمیه از سوی دولت و تأمین تسهیلات یارانه دار از سوی بانک مرکزی، بنیاد مسکن پس از طی مراحل قانونی، واجدان شرایط را برای تهیه نقشههای اجرایی به دفاتر طراحی و فنی معرفی و سپس با تعیین ناظران نظام فنی روستایی، متقاضیان برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی میکند.
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