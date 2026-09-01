خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: توسعه در لرستان سال‌هاست بیش از آنکه صرفاً به تعریف پروژه‌های جدید وابسته باشد، به مسئله مهم‌ترِ تأمین منابع، اولویت‌بندی طرح‌ها و تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به سرمایه‌گذاری واقعی گره خورده است؛ مسئله‌ای که در شرایط اقتصادی موجود و پس از تجربه یک دوره جنگ، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

در چنین فضایی، برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه لرستان تلاش دارد مسیر حرکت استان را از پراکندگی طرح‌ها به سمت تمرکز بر پروژه‌های پیشران و اولویت‌دار هدایت کند؛ برنامه‌ای که برای افق ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ ترسیم شده و قرار است عملکرد آن به صورت مستمر مورد پایش قرار گیرد.

آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان، تصویری دوگانه از وضعیت توسعه استان ارائه می‌کند؛ از یک سو محدودیت منابع و دشواری تأمین مالی پروژه‌ها همچنان یکی از مسائل است و از سوی دیگر، برخی شاخص‌ها از حرکت قابل توجه منابع و سرمایه‌گذاری در استان حکایت دارد.

بر اساس این آمار، در سال گذشته عملکرد برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه لرستان به ۱۲.۶ همت رسیده که معادل ۱۸۷ درصد هدف‌گذاری انجام‌شده بوده است؛ رقمی که نشان می‌دهد ظرفیت‌های موجود برای جذب منابع، در صورت فعال شدن سازوکارهای تأمین مالی، می‌تواند فراتر از برآوردهای اولیه عمل کند.

در این میان، پروژه‌هایی مانند ساماندهی حریم قلعه فلک‌الافلاک، سد معشوره، سد مخملکوه، راه‌آهن و ساختمان استانداری در زمره طرح‌های اولویت‌دار قرار گرفته‌اند؛ پروژه‌هایی که پیشبرد آنها می‌تواند آثار فرابخشی بر زیرساخت، اشتغال، سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی لرستان داشته باشد.

با این حال، نکته مهم در روایت مدیریت برنامه‌ریزی استان، تاکید بر تداوم اجرای پروژه‌ها در شرایط فعلی اقتصادی و جنگی است.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا این روند می‌تواند تا پایان سال به تحقق بخش بزرگ‌تری از هدف ۵۷ همتی منجر شود و منابع موجود را به اجرای ملموس‌تر پروژه‌های اولویت‌دار و پیشران تبدیل کند؟ سمانه حسن‌پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به تشریح همین مسیر، دستاوردها، محدودیت‌ها و برنامه استان برای ادامه روند توسعه پرداخته است.

تدوین برنامه توسعه لرستان در افق ۱۴۰۷

سمانه حسن‌پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با اشاره به تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه استان، اظهار داشت: این برنامه با هدف ترسیم مسیر توسعه لرستان و تعیین اولویت‌های اجرایی استان تدوین شده و مجموعه‌ای از اهداف، راهبردها، پروژه‌های پیشران، پروژه‌های اولویت‌دار و شاخص‌های توسعه در آن پیش‌بینی و تعریف شده است.

وی افزود: برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه لرستان در افق سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ تدوین و ترسیم شده و قرار است به عنوان چارچوبی برای جهت‌دهی به اقدامات و برنامه‌های توسعه‌ای استان مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با تأکید بر ضرورت پایش مستمر روند اجرای این برنامه، عنوان کرد: عملکرد دستگاه‌ها و میزان پیشرفت برنامه به صورت ماهانه مورد رصد و ارزیابی قرار می‌گیرد تا روند اجرای پروژه‌ها و تحقق اهداف تعیین‌شده به صورت مستمر بررسی شود.

تخصیص ۵۸۰ میلیارد تومان اعتبار استانی

حسن‌پور با اشاره به آخرین وضعیت اجرای برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه لرستان در سال جاری، بیان داشت: در بررسی عملکرد منتهی به سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵، در بخش منابع مالی ۵۸۰ میلیارد تومان تخصیص استانی دریافت کرده‌ایم.

وی ادامه داد: علاوه بر این، حدود یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تخصیص ملی نیز برای اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در استان دریافت شده است.

تخصیص ۲۰ درصد اعتبارات ملی پیش‌بینی‌شده

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان تصریح کرد: میزان تخصیص اعتبارات ملی دریافت‌شده در این مقطع، تقریباً معادل ۲۰ درصد اعتبارات ملی است که در قالب برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه استان برای سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی کرده‌ایم.

برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه لرستان، مبنایی برای دنبال کردن اهداف توسعه‌ای استان در افق تعیین‌شده است

حسن‌پور با اشاره به اهمیت استمرار تأمین منابع برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای استان، گفت: رصد ماهانه برنامه این امکان را فراهم می‌کند که میزان تحقق اهداف، وضعیت تأمین منابع و روند اجرای پروژه‌های پیشران و اولویت‌دار به شکل مستمر مورد بررسی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه لرستان، مبنایی برای دنبال کردن اهداف توسعه‌ای استان در افق تعیین‌شده است و روند تخصیص منابع و عملکرد دستگاه‌های اجرایی نیز در چارچوب این برنامه مورد پایش قرار خواهد گرفت.

هدف‌گذاری برای جذب ۸.۳ همت منابع عمرانی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان در ادامه تشریح برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه استان، اظهار داشت: برای تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های عمرانی، هدف‌گذاری کرده‌ایم که تا پایان سال در مجموع ۸.۳ همت از محل اعتبارات ملی و استانی دریافت کنیم.

وی افزود: در راستای تحقق این هدف، تاکنون حدود ۱.۵ همت اعتبار عمرانی در قالب برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه لرستان برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های عمرانی استان دریافت شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با تأکید بر اینکه فرصت لازم برای افزایش میزان جذب اعتبارات تا پایان سال وجود دارد، تصریح کرد: پیگیری تأمین منابع و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اعتباری برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار استان همچنان ادامه خواهد داشت.

۴ همت مجوز ماده ۵۶ برای پروژه‌های آب و فاضلاب

حسن‌پور با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی استان، گفت: یکی از نمونه‌های این اقدامات در حوزه آب و فاضلاب است؛ به‌گونه‌ای که شرکت آب و فاضلاب استان در حال حاضر نزدیک به ۴ همت مجوز ماده ۵۶ دریافت کرده است.

وی ادامه داد: از این میزان، حدود ۲.۵ همت نیز قرارداد با بانک منعقد شده و این منابع برای اجرای مجموعه‌ای از پروژه‌های مهم حوزه آب و فاضلاب استان پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان عنوان کرد: این اعتبارات در پروژه‌هایی از جمله تصفیه‌خانه خرم‌آباد، تأسیسات فاضلاب کوهدشت، دلفان و دورود و زیرساخت‌های تأسیسات فاضلاب سلسله و ازنا هزینه خواهد شد.

پروژه‌های پیشران و اولویت‌دار لرستان

حسن‌پور همچنین با اشاره به سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به لرستان، اظهار داشت: در جریان این سفر، مجموعه‌ای از پروژه‌های مهم و اولویت‌دار استان به عنوان طرح‌های نیازمند توجه و حمایت بیشتر مطرح و اعلام شد.

وی افزود: ساماندهی حریم قلعه فلک‌الافلاک، سد معشوره و سد مخملکوه از جمله پروژه‌هایی هستند که در این چارچوب به عنوان اولویت‌های استان مطرح شده‌اند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان ادامه داد: راه‌آهن و ساختمان استانداری نیز از دیگر پروژه‌های مهم استان هستند که در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای و پیگیری تأمین منابع مورد توجه قرار دارند.

حسن‌پور تأکید کرد: برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه لرستان تلاش دارد منابع محدود استان را به سمت پروژه‌های دارای اولویت و اثرگذاری بیشتر هدایت کند و در کنار اعتبارات استانی و ملی، از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و پیشران استفاده شود.

عملکرد ۱۸۷ درصدی برنامه توسعه در سال گذشته

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان، با اشاره به آخرین وضعیت اجرای برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه استان، اظهار داشت: این برنامه با هدف تعیین مسیر توسعه لرستان و تمرکز بر پروژه‌های اولویت‌دار و پیشران تدوین شده و عملکرد آن به صورت مستمر مورد پایش قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به عملکرد این برنامه در سال گذشته، افزود: در سال ۱۴۰۴، عملکرد برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه لرستان به ۱۲.۶ همت رسید که در مجموع معادل ۱۸۷ درصد عملکرد نسبت به اهداف پیش‌بینی‌شده بود.

تحقق ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بخش خصوصی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با اشاره به نقش بخش خصوصی در تأمین منابع توسعه‌ای استان، تصریح کرد: برای سال جاری ۲.۸ همت منابع بخش خصوصی در قالب برنامه راهبردی و عملیاتی پیش‌بینی شده که تاکنون ۵۰۰ میلیارد تومان از این رقم محقق شده است.

حسن‌پور ادامه داد: یکی از محورهای مهم برنامه توسعه استان، فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی و هدایت منابع به سمت پروژه‌هایی است که بتوانند به ایجاد زیرساخت، اشتغال و رشد اقتصادی در لرستان کمک کنند.

تحقق کامل هدف تسهیلات بانکی

وی با اشاره به تسهیلات بانکی پیش‌بینی‌شده در برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه استان، گفت: برای سال جاری یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی پیش‌بینی شده بود که با توجه به سفر رئیس‌جمهور به لرستان، این رقم به طور کامل محقق شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان افزود: عملکرد تسهیلات بانکی امسال در قالب این برنامه به ۱۱۱ درصد رسیده است؛ این در حالی است که عملکرد تسهیلات در سال گذشته ۲۸۳ درصد بود.

هدف‌گذاری ۵۷ همتی برای سرمایه‌گذاری در لرستان

حسن‌پور با اشاره به هدف‌گذاری انجام‌شده برای افزایش سرمایه‌گذاری در استان، بیان کرد: بر اساس برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه لرستان، مقرر شده بود سالانه ۵۰ همت سرمایه‌گذاری در استان انجام شود که عملکرد سال گذشته به ۷۷ همت رسید.

وی تصریح کرد: برای سال جاری نیز هدف‌گذاری شده است که ۵۷ همت منابع برای سرمایه‌گذاری در لرستان جذب شود که تاکنون ۲۱.۶ همت از این رقم محقق شده است.

پروژه‌های لرستان در شرایط جنگی متوقف نشدند

در حال حاضر تقریباً پروژه تعطیلی در استان نداریم و روند اجرای پروژه‌ها با وجود محدودیت‌های موجود ادامه دارد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با اشاره به شرایط خاص کشور در سال جاری، گفت: در شرایطی که کشور دچار جنگ بود، مدیران دستگاه‌های اجرایی با جدیت پای کار بودند و با راهبری مدیریت ارشد استان، پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای همچنان پیگیری شد.

حسن‌پور تأکید کرد: در حال حاضر تقریباً پروژه تعطیلی در استان نداریم و روند اجرای پروژه‌ها با وجود محدودیت‌های موجود ادامه دارد.

وی با بیان اینکه تأمین مالی پروژه‌ها در شرایط فعلی کار ساده‌ای نیست، افزود: با این حال، همت و اراده لازم برای تأمین منابع و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان وجود دارد و تلاش می‌کنیم اهداف تعیین‌شده در برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه لرستان محقق شود.