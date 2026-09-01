بازیکن مصدوم استقلال آماده دربی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی که در جریان دیدار تدارکاتی تیم فوتبال استقلال مقابل فولاد خوزستان در فصل آماده‌سازی از ناحیه کشاله ران دچار آسیب‌دیدگی شده بود، چند هفته از تمرینات و مسابقات رسمی دور ماند و نتوانست آبی‌پوشان را در هفته‌های ابتدایی لیگ برتر همراهی کند.

این هافبک در روزهای اخیر مراحل درمان و ریکاوری را پشت سر گذاشت و پس از طی شدن دوره مصدومیت، مجوز حضور در تمرینات گروهی را به دست آورد. احمدی اکنون بدون مشکل در کنار سایر بازیکنان استقلال تمرین می‌کند و از نظر پزشکی مصدومیت او برطرف شده است.

با وجود این اتفاق مثبت، شرایط احمدی از نظر آمادگی مسابقه همچنان با وضعیت ایده‌آل فاصله دارد. این بازیکن طی هفته‌های گذشته در مسابقات رسمی استقلال حضور نداشته و به همین دلیل کادر فنی آبی‌پوشان قصد ندارد برای استفاده از او در یکی از حساس‌ترین مسابقات فصل ریسک کند.

بر همین اساس، اگرچه احمدی از نظر پزشکی مشکلی برای ادامه تمرینات ندارد، اما بعید است سهراب بختیاری‌زاده از او در دربی ۱۰۷ مقابل پرسپولیس استفاده کند. سرمربی استقلال ترجیح می‌دهد این هافبک پس از رسیدن به آمادگی کامل جسمانی و مسابقه‌ای به ترکیب تیم بازگردد.

در حال حاضر برنامه کادر فنی استقلال این است که احمدی پس از پشت سر گذاشتن کامل مراحل آماده‌سازی، از هفته ششم لیگ برتر و در دیدار مقابل آلومینیوم اراک به ترکیب تیم بازگردد. به این ترتیب، دربی ۱۰۷ احتمالاً همچنان بدون حضور این هافبک برگزار خواهد شد و احمدی باید بازگشت خود به میادین رسمی را به دیدارهای بعدی موکول کند.

استقلال روز چهارشنبه ۱۱ شهریور در هفته پنجم لیگ برتر و در ورزشگاه نقش جهان اصفهان از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف پرسپولیس خواهد رفت؛ دیداری که برای هر دو تیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بختیاری‌زاده قصد ندارد برای استفاده از بازیکنی که به تازگی از بند مصدومیت رها شده، ریسک کند.

بازگشت احمدی به تمرینات گروهی اما خبر امیدوارکننده‌ای برای استقلال محسوب می‌شود؛ چرا که این بازیکن می‌تواند در ادامه فصل یکی از گزینه‌های مهم کادر فنی در خط میانی باشد و پس از رسیدن به آمادگی کامل، بار دیگر در ترکیب آبی‌پوشان قرار بگیرد.