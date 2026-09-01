براتیان: خدمت به مردم باید در مسیر رضایت الهی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی براتیان صبح سهشنبه در جمع مدیران و کارکنان حراست دستگاههای اجرایی خراسان شمالی در شبستان امامزاده سیدعباس بن موسیبن جعفر(ع) بجنورد اظهار کرد: انسان نباید زندگی خود را در روزمرگیها خلاصه کند، بلکه باید فرصت زندگی را در مسیر بندگی خداوند و خدمت به مردم قرار دهد.
وی افزود: انسان میتواند در هر جایگاه و شغلی که قرار دارد، از جمله مدیریت، کارمندی، پزشکی یا معلمی، فعالیت خود را به مسیری برای رضایت خداوند تبدیل کند.
استاد حوزه علمیه خراسان شمالی با اشاره به سیره اهلبیت(ع) گفت: امام صادق(ع) با وجود جایگاه علمی و معنوی، برای تربیت شاگردان و گسترش معارف اهلبیت(ع) تلاش کرد و این نشان میدهد انسان مؤمن نباید تنها به اصلاح فردی خود اکتفا کند.
براتیان ادامه داد: خوبی انسان باید در جامعه نیز توسعه پیدا کند و مؤمن نسبت به سرنوشت دیگران احساس مسئولیت داشته باشد؛ امر به معروف و نهی از منکر نیز در همین چارچوب معنا پیدا میکند.
وی با تأکید بر ضرورت مبارزه با نفس اظهار کرد: نخستین میدان مبارزه، مبارزه با راحتطلبی، غرور، خودخواهی و منافع شخصی است و انسان باید در عمل نشان دهد که در مسیر خداوند حرکت میکند.
استاد حوزه علمیه خراسان شمالی افزود: نمیتوان تنها با دعا کردن مدعی یاری امام زمان(عج) بود، بلکه انسان باید در میدان عمل نیز پای اعتقادات خود بایستد و برای انجام وظیفه و دفاع از حق هزینه بدهد.
وی با اشاره به جایگاه شهدا در فرهنگ اسلامی گفت: شهدا مانند دیگر مردم زندگی، ازدواج و شغل داشتند، اما تفاوت آنان این بود که همه این امور را در مسیر رضایت الهی تعریف کردند.
براتیان تأکید کرد: کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی نیز باید مسئولیت خود را فرصتی برای خدمت به مردم بدانند و در انجام وظایف، رعایت قانون و حفظ حقوق مردم، رضایت خداوند را معیار قرار دهند.
وی در پایان گفت: مسیر بندگی خداوند توقف ندارد و انسان در هر جایگاهی میتواند با اصلاح رفتار، مبارزه با نفس، قانونمداری و خدمت صادقانه به مردم، یک قدم به خداوند نزدیکتر شود.
نظر شما