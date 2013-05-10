امتحانات سنگین ملت ایران در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در نماز جمعه اراک افزود: ملت ایران با وحدت کلمه و انسجام هرچه بیشتر در انتخابات شرکت کرده تا حماسه دیگری بیافریند و اقتدار اسلام را به جهان نشان داده و دشمنان را مایوس کند.

وی یادآور شد: امتحانات سنگینی در راه است و دشمنان برای رهبری و کشور کمین کرده و تبلیغات گسترده برای بدبین کردن مردم به نظام جمهوری اسلامی انجام می دهند تا با بزرگ نمایی نقاط ضعف و کوچک شمردن نقاط قوت این نظام را زیر سوال ببرند.

غلبه بر جهل و غفلت و توکل بر خداوند وظیفه همه ملت مسلمان

آیت الله دری نجف آبادی وظیفه همه ملت مسلمان ایام را در این برهه که با ماههای مبارک رجب، شعبان و رمضان همراه شده غلبه بر جهل و غفلت، و توکل بر خداوند برشمرد و خاطرنشان کرد: در آستانه ماه رجب، ماه ولایت و امامت و اعتکاف هستیم که هر لحظه آن یک عمر است و نباید حال و هوای انتخابات باعث غفلت از انجام امور دینی در این ایام شود.

وی به مردم توصیه کرد تا با ادراک صحیح، دین و قرآن و آرمان های امام عصر (عج) را تا حد توان ، جامه عمل پوشانده و با همت بلند تلاش کنند تا استان مرکزی را از هر نظر سرافراز کرده و در نهایت به رضایت الهی دست یابند.

امام جمعه اراک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هتک حرمت حجر بن عدی از صحابه پیامبر گفت: هتك حرمت به صحابه پیامبر(ص) با هدف تفرقه افكنی میان مسلمانان شیعه و سنی صورت گرفته است.

وی اظهارداشت: این اقدام وهابیون به مرقد 'حجر بن عدی' صحابه پیامبر (ص) و یار وفادار حضرت علی (ع) نماد بی حرمتی، كینه ورزی و دشمنی با خاندان پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با تاکید بر اینکه ملت بزرگ و ولایی ایران اسلامی در سایه سار ولایت، هرگز اسیر تفرقه افكنی های دشمنان نخواهند شد گفت: تقویت بصیرت و بیداری و پایبندی به ارزش های ناب اسلامی بسیاری از توطئه‌های دشمنان را خنثی خواهد كرد.