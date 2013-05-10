لزوم بیداری مسلمانان در مقابل توطئه های دشمنان/ تحقق مطالبات رهبری

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه موقت ارومیه در خطبه های این هفته نماز جمعه ارومیه ضمن منفور خواندن اعمال وهابیون در اهانت به مقدسات مسلمانان، افزود: اهانت به صحابه پیامبر عظیم الشان اسلام در سوریه توسط وهابیون به دسیسه گری آمریکا، اسرائیل و انگلیس انجام می شود که مردم باید در خصوص اعمال آنها با بیداری و بصیرت برخورد کنند.

حجت الاسلام کاظم سلامتی با اعلام اینکه این جسارت اول وهابیون به مقدسات مسلمانان نبود، اظهار داشت: آنها در طول تاریخ به نام توحید جنایات زیادی را مرتکب شده و حتی به ساحت حرم سید الشهدا نیز جسارت و اموال حرم را به غارت برده و 20 هزار نفر را به شهادت رساندند.

وی با اشاره به قرار گرفتن در آستانه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری، اعلام کرد: ثبت نام کنندگان باید با تاسی از فرمایشات رهبر باید نسبت به اینکه صلاحیت لازم را برای حضور در انتخابات دارند، توجه ویژه داشته و امسال به تحقق شعار حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی در کشور با همکاری مردم تلاش کنند.

امام جمعه موقت ارومیه با بیان اینکه کاندیداها نسبت به یکدیگر بی حرمتی نکنند تا انتخابات در فضای سالم برگزار شود، ادامه داد: انتخابات آینده در ایران اسلامی یکی از صحنه های حساس انقلاب اسلامی بوده که حضور پرشور و گسترده مردم در این انتخابات جایگاه نظام اسلامی در جهان را ارتقا داده و موجب سرافرازی و سربلندی ملت ایران می شود.

لزوم بصیرت مسلمانان به اهداف وهابیون در هتک حرمت ساحت صحابه پیامبر(ص)

امام جمعه موقت سلماس نیز در خطبه های نماز جمعه این هفته با بیان اینکه هتک حرمت ها به صحابه پیامبر گرامی اسلام (ص) تنها برای ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی است، گفت: با نگاهی عمیق به این جریانات می توان به سادگی دریافت که این هتک حرمت ها توطئه دشمنان اسلام برای تفرقه افکنی میان مسلمانان است.

حجت الاسلام میکائیل سلامی با بیان اینکه به طور قطع فتنه دشمنان به هتک حرمت ساحت صحابه خاص پیامبر اسلام (ص) ختم نشده و پستی های آنان در اقدامات وحشیانه دیگری ادامه می یابد، اظهار داشت: افرادی که تجلیل از صحابه پیامبر عظین الشان (ص) را شرک بدانند، افرادی با افکار عقب مانده هستند و به فرموده مقام معظم رهبری، این طرز فکر آنها مصیبتی بزرگ است.

وی ضمن تاکید بر لزوم بیداری مسلمانان با بیان اینکه هدف دشمن به جان هم انداختن مسلمانان بوده و با این اقدامات می خواهند شیعیان را نسبت به اهل سنت دچار کینه کنند اما با بیداری باید از این فتنه جلوگیری کرد، اضافه کرد: نظام جمهوری اسلامی از زمان استقرار تجربه برگزاری 30 انتخابات را داشته و مشارکت گسترده مردم در انتخابات پیش رو موجب دفع همه فتنه ها و توطئه های دشمنان نظام جمهوری اسلامی می شود.

همبستگی و اعتماد متقابل مسلمانان برای دفع فتنه ها ضروری است

امام جمعه خوی نیز در خطبه های این هفته نماز جمعه ارومیه نمازگزاران را به رعایت معیارهای تقوا در زندگی دعوت و اظهار داشت: خداوند می‌فرماید همه انسان‌ها وارد جهنم می شوند و این امری قطعی است سپس آنانی را که تقوا پیشه کرده‌اند رهایی می‌بخشیم و ستمگران را در حالی که به زانو در آمده‌اند در آن رها می‌سازیم.



حجت الاسلام سید رضی موسوی شکوری مهم‌ترین سرمایه یک جامعه را اعتماد متقابل افراد اجتماع به یکدیگر عنوان و ادامه داد: عهد و پیمان تاکیدی بر حفظ کردن همبستگی و اعتماد متقابل لذا امیر مؤمنان خطاب به استاندار خویش در مصر می‌نویسد «از اینکه به مردم وعده بدهی و تخلف کنی بپرهیز زیرا موجب خشم عظیم در پیشگاه خدا و مردم خواهد شد، وفای به عهد موضوعی است مورد اتفاق تمام مردم جهان».



ملتهب کردن فضای انتخابات خیانت است

وی در بخش دیگر از خطبه با تبیین دیدگاه‌های انتخاباتی مقام معظم رهبری، گفت: ولی امر مسلمین می‌فرماید «هر کس مردم را نسبت به انتخابات بدبین کند یا آن‌ها را از نتایج انتخابات ناامید کند یا فضا را با شایعه پراکنی و تهمت زنی و درگیری‌های دروغین ملتهب سازد خیانت کرده است، آن فرد هر کس می‌خواهد باشد».

وی یادآور شد: ولی امر مسلمین در اجتماع با شکوه هزاران نفر از معلمان کشور خطاب به آنان فرمود «رسیدن یک جامعه به سرافرازی، رفاه، غنا، پـیشرفـت عـلـمی، شجاعت، خردمندی، آزادگی و عـقلانـیت در گـرو آمـوزش و تربیت صحیح کودک و نوجوانان است و بخش عمده‌ای از ایـن وظـیـفــه بـسـیـار مـهم بـر عـهده معـلمان است».

خطیب جمعه خوی با اشاره به جنایات وهابیان در کشورهای اسلامی عراق، افغانستان، بحرین، سوریه و پاکستان و اهانت به مرقد حجر بن عدی و به آتش کشیدن مزار حضرت جعفر طیار، اظهار داشت: جنایات وهابیان همه جنایات جنایت کاران تاریخ را تحت تأثیر خود قرار داد.

حجت الاسلام شکوری ادامه داد: ولی امر مسلمین آنان را با القابی همانند دارای افکار پلید، متحجر، عقب مانده، بداندیش، آلت دست سیاست‌های سرویس‌های جاسوسی انگلیس و آمریکا معرفی فرمود که باید با استفاده از روش‌های سیاسی، فتواهای دینی، مقـالات روشنـفکران و اقدامات نخبگان فکری و سیاسی جـلوی گستـرش آتـش ایـن فـتـنه را گرفت.

حضور گرم مردم در انتخابات، مستکبران را رسوا می کند

امام جمعه میاندواب نیز ظهر امروز محمدجواد قهرمانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، بر لزوم رعایت تقوا در زندگی روزمره تاکید کرد و گفت: امروز رعایت تقوا بر انسان‌ها از نان شب هم واجب‌تر است و با مسلح کردن خود به تقوای الهی، می‌توانیم خود را در برابر لغزش‌ها، آفت‌ها و آسیب‌ها بیمه کنیم.



حجت الاسلام محمد جواد قهرمانی همچنین با تاکید بر لزوم تحقق مطالبات رهبری در عرصه‌های سیاسی، اعلام کرد: تمام تحلیلگران بین‌المللی در زمینه‌های بنیادهای فکری و تغذیه فکر و اندیشه چشمان خود را به ملت ایران دوخته‌اند تا ببینند شعار سال جاری توسط ملت ایران چگونه محقق می‌شود.



وی اظهار داشت: دشمنان اسلام با همه توان خود و با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف، سخت‌گیرانه ترین تحریم‌ها و فشارهای روانی، سیاسی، نظامی و اقتصادی را بر ملت ایران وارد کردند تا این چنین وانمود کنند که ملت ایران از نظام اسلامی خسته شده است.



امام جمعه میاندوآب نیز با محکوم کردن اهانت به ساحت صحابه پیامبر(ص) گفت: اقدامات وحشي‌گرانه وهابي‌ها و تكفيري‌هايي كه به نام دين و مذهب به هتك حرمت مقدسات مسلمانان دست مي‌زنند خشم مردم جوامع اسلامي را برانگيخته است



حجت ‌الاسلام قهرماني افزود: پس از هتك حرمت به مرقد حجر بن عدي امروز تكفيري‌ها اقدام به آتش‌ زدن مزار جعفر بن ابي‌طالب معروف به جعفر طيار در جنوب اردن كرده‌اند، و اين در حالي است كه بر شدت خشم و ناراحتي مسلمانان افزوده شده است.



وی ضمن اعلام انزجار از اين حركت متوحشانه دشمنان، خواستار برخورد مجامع حقوقي بين المللي با رفتارهاي ضدمذهبي و ضد ديني شد و گفت: سازمان‌هاي حقوقي بين‌المللي به ويژه سازمان ملل بايد براي اين‌گونه اقدامات وحشي‌گرانه كه عليه اماكن مذهبي و آرامگاه‌هاي بزرگان ديني انجام مي‌شود، پاسخگو باشد.