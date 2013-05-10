آتش نشانان مریانج و بهار برای امدادرسانی به بازار همدان در آماده باش هستند/ 60 آتشنشان وارد حریم آتش سوزی شدند

حسن قهرمانی مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مدت زمان اعلام گزارش تا حاضر شدن اولین اکیپ آتشنشانی به محل حادثه بازار همدان سه دقیقه بوده، اظهار داشت: پس از استقرار اولین اکیپ آتشنشانی در محل حادثه و مشاهده گسترش آتش سوزی در سطح بازار قدیمی و بافت فرسوده شهر همدان که دارای سقف شیروانی و تیرهای چوبی و فلزی است، سایر اکیپ های آتشنشانی نیز به محل اعزام شده است.

فرماندار همدان با بیان اینکه از همه پایگاه های آتشنشانی شهر همدان تعداد 15 دستگاه ماشین سنگین و 60 نفر آتشنشان وارد حریم آتش سوزی شده اند، گفت: با شهرداری مریانج و بهار نیز هماهنگی های لازم به عمل آمده تا در صورت نیاز به محل آتش سوزی بازار همدان نیرو اعزام کنند.

وی با بیان اینکه در بازار تنها دو شیر آتشنشانی وجود دارد، افزود: از این دو دستگاه شیر نیز کمک گرفته می شود تا به وسیله آب کف، نردبان و نپفلز از چهار جهت نسبت به اطفای حریق اقدام شود.

قهرمانی مطلق با بیان اینکه شش مغازه با انبارهای فوقانی آنها و نیز 11 انبار و مغازه در طبقه فوقانی این راسته 50 تا 100 درصد حادثه دیده است، گفت: در این حادثه تلفات جانی نداشتیم.

فرماندار همدان افزود: در حال حاضر محل حادثه و مغازه های این راسته دچار دودگرفتگی و خسارت ناشی از آتش سوزی شده اند.

قهرمانی مطلق گفت: عملیات اطفای حریق تا ساعت 12 امروز ادامه داشت.

وی افزود: یگان های امدادرسان در حال حاضر نیز در محل حضور دارند.

فرماندار همدان گفت: این حادثه در بافت سنتی بازار همدان که از طرفی متصل به پاساژ قدس است، رخ داده است.

قهرمانی مطلق در پایان سخنانش عنوان داشت: خسارت مالی وارد شده در اثر این حادثه و نیز علت اصلی بروز آن در دست بررسی است.