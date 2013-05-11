تراشه های جوشکاری بازار همدان را به آتش کشید/ شهرداری طرح جامع بازار را اجرا کند

حسن قهرمانی مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس بررسی های انجام شده و کارشناسی صورت گرفته تا کنون، علت اصلی آتش سوزی در بازار مرکزی همدان انجام عمل جوشکاری توسط یکی از بازاریان بوده است.

فرماندار همدان افزود: متاسفانه بی احتیاطی یکی از بازاریان راسته نخودبریزها در انجام عمل جوشکاری در این محوطه بسته منجر به آتش سوزی و دامن گیر شدن بازار همدان شده است.

وی عنوان داشت: تا زمانی که کسبه و بازاریان نسبت به رعایت نکات هر چند کوچک در خصوص ایمنی حین انجام کار کوتاهی کنند وقوع چنین حوادثی دور از انتظار نیست.

قهرمانی مطلق با تاکید بر اینکه شهرداری باید هر چه سریعتر طرح جامع بازار همدان را به اجرا بگذارد، اظهار داشت: انجام این طرح نیازمند همکاری کسبه و بازاریان همدان است.

فرماندار همدان بر ضرورت همراهی میراث فرهنگی، شرکت برق، شهرداری و مجمع امور صنفی همدان و مردم در راستای مرمت و بازسازی بازار صحه گذاشت.

وی در پاسخ به این سئوال که پیش از این علت حادثه بازار همدان، اتصالات برق اعلام شده بود، اظهار داشت: بررسی کارشناسی شروع آتش سوزی بر اثر جوشکاری را تایید کرده است.

قهرمانی مطلق اضافه کرد: در اعلام علت این آتش سوزی، کارشناسی آتشنشانی ملاک است.

وی در پایان بیان داشت: در صورت نیاز به ایجاد تغییر در بازار همدان در راستای افزایش ایمنی بازنگری در وضعیت این منطقه ضروری است.